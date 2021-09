Nos Une La Empresa, una campaña para reconocernos y avanzar juntos por la región

El 2021 ha estado lleno de retos para todo el país, pues pasamos por una de las peores crisis de la historia debido al covid-19 y el paro nacional, dos momentos que golpearon el sector económico de toda la población. Sin embargo, gracias a la unión y el trabajo conjunto de millones de colombianos se ha logrado superar poco a poco esta difícil época y ahora el panorama es mucho más alentador y las cifras son más positivas.



Cali está llena de personas trabajadoras y emprendedoras, quienes diariamente, desde muy temprano, salen de sus casas a sus puestos de trabajo para iniciar una nueva jornada laboral. En ese momento la ciudad abre sus puertas a la productividad e inicia toda una cadena de valor que se va nutriendo con el granito de arena que cada vallecaucano aporta y, con el trabajo en conjunto, vamos creciendo de manera mancomunada, desde los campesinos y los tenderos de barrio hasta las grandes industrias.



Con el fin de resaltar la importancia de cada una de las personas que integran la cadena de producción, decidimos crear la campaña ‘Nos Une La Empresa’, un espacio donde le recordamos a la comunidad que todos dependemos del trabajo del otro, y que, si se afecta un elemento en esa cadena en la que cada uno aporta y contribuye al movimiento de la economía, no hay un buen funcionamiento en la productividad.



Queremos destacar y dar a conocer lo que existe detrás del concepto de empresa en el Valle, el cual no solo hace referencia al edificio grande que vemos en las calles, sino también a la tienda más pequeña del barrio, que trabaja diariamente para que sus productos lleguen al consumidor final. Una empresa que genera empleo y une los esfuerzos de los emprendimientos, donde todos son importantes y significativos.



“En el camino al progreso no hay grandes ni pequeños, el progreso no define quién es más importante que otro, porque todos sumamos, debemos ser concientes de que tu existes porque yo existo, tú y yo somos parte de la misma cadena y nos alimentamos ambos de nuestro trabajo. Queremos que la conversación social cambie”, explica Pedro Felipe Muñoz, Gerente Comercial y Mercadeo de El País.



Queremos que los ciudadanos entiendan que todos somos un ente orgánico, donde nos comunicamos entre sí para que haya una buena cadena de valor. Resaltar todos los esfuerzos que se tejen para que las empresas funcionen y sigan adelante, porque es tan importante el domiciliario que lleva los paquetes como el que vende los alimentos y la persona que los recibe.



Reconocimiento del otro

La frase con la que queremos que nuestros lectores identifiquen esta campaña es el reconocimiento del otro. Cuando respetamos y reconocemos a las personas como parte fundamental de la cadena de valor y producción el trabajo funciona de la mejor manera.



Las empresas asociadas a nuestra campaña nos permitirán visibilizar algunos protagonistas de su cadena productiva, quienes son indispensables pero que no son tan visibles. Para esto las mipymes contarán n quiénes son a través de sus historias: cómo generan empleo, qué ha significado el aporte de los grandes proveedores, cómo comercializan sus productos, entre otros temas.



Buscamos que los aliados apadrinen al tendero, al emprendedor, al microempresario y a las demás personas que facilitan que los productos lleguen al consumidor final. Nuestros lectores conocerán las historias y testimonios de quienes han formado organizaciones y negocios que satisfacen las demandas de bienes y servicios de los colombianos, contando cómo esa interdependencia los ayuda a ser mejores.



Le daremos un reconocimiento a aquellos que son héroes invisibles de las empresas, que no son muy conocidos pero que son indispensables y, también compartiremos cifras, para informarle a la comunidad cuántos empleos han brindado estas empresas y como le han ayudado al comercio colombiano.



Quienes se han unido a esta campaña patrocinarán los negocios y emprendimientos que aparecerán en nuestras ediciones para contar sus esfuerzos humanos y comerciales con los cuales generan empleo, se renuevan y enfrentan los retos que les plantean mantener y crecer sus iniciativas. Por esto y por muchas cosas más, hoy más que nunca #NosUneLaEmpresa.