La Universidad Externado de Colombia continúa apoyando el acceso a la educación superior del país

Nataly Santacruz Maldonado

La Universidad Externado de Colombia es consciente de la situación por la que están pasando los colombianos y, en particular los estudiantes, en el contexto económico actual. Por esta razón, como institución de educación superior de alta calidad está adelantando una serie acciones y transformaciones, las cuales desea compartir con la comunidad en general. El objetivo es responder a las necesidades de sus aspirantes y actuales estudiantes.

Alivios y Beneficios Financieros

El Externado ofrece de beneficios y facilidades financieras, aplicables para el segundo semestre del 2021, tanto a sus estudiantes nuevos como antiguos, de los programas de pregrado y posgrado.

· Exenciones

No se cobra la inscripción para los programas de pregrado y posgrado.



· Descuentos

Si el estudiante presenta una necesidad económica, la Universidad otorga un descuento del 14% en el valor de la matrícula y un descuento adicional del 5% por pronto pago.



· Financiación

Las familias que no tienen la posibilidad de pagar la matrícula en un solo contado, pueden pagar el 50% de su valor después de restarle el 14% del descuento. El 50% restante lo paga en 5 cuotas mensuales para pregrado; en el caso de posgrado, las 5 cuotas serán proporcionales a la duración del programa. Los pagos mensuales son sin intereses.



· Incremento de Becas – Crédito

Este programa tiene como objetivo apoyar a jóvenes con dificultades económicas para adelantar sus estudios de pregrado. La universidad amplió a 200 el número de becarios para segundo semestre, y para los estudiantes antiguos, otorga 75 becas.

Las Becas-Crédito se asignan de la siguiente manera:



35% de la matrícula es cancelada por el estudiante al inicio del semestre.



35% del valor de la matrícula representa la beca; este valor es condonado gradualmente por la Universidad, a medida que el estudiante vaya superando los semestres.



El 30% restante constituye el crédito que el estudiante pagará en cuotas fijas (durante 60 meses), sin intereses, a partir de los seis meses después de la terminación del pregrado.

Este programa de Becas-Crédito representa una oportunidad para muchos graduados de secundaria, deseosos de lograr educación de alta calidad, que represente múltiples oportunidades para su proyecto de vida tanto profesional como personal.



Dentro de este modelo de inclusión y aporte al país, cada beneficio otorgado representa una opción para jóvenes de nacionalidad colombiana, menores de 21 años, que tienen necesidad económica para ingresar a la institución, cumpliendo unos requisitos básicos:

Estar admitido en cualquier programa de pregrado; no haber estudiado ni estar estudiando ningún programa profesional o en otra institución de educación superior; tener un desempeño destacado en las pruebas saber 11 y no ser beneficiario de otro programa de becas o auxilios económicos.



De igual manera, cabe resaltar que los estudiantes becados por medio de este programa, reciben el respaldo necesario desde el mismo momento de postularse, para alcanzar sus metas profesionales. Así lo afirman Juan José e Iris del Mar, en representación de los demás beneficiarios del programa: “en términos generales es muy sencillo aplicar (y) claramente la ayuda de Beca Crédito alivió los dolores económicos de la casa”, dice el primero, a lo cual Iris del Mar sugiere a quienes le preguntan, "que hagan todo lo posible por ingresar, que no se rindan… y hacer el proceso con tiempo".

La fórmula: ser buenos estudiantes, comprometidos con esta oportunidad y visionarios del futuro que desean construir desde el Externado hacia el resto de sus vidas



Juan José, Iris del Mar y los otros 717 beneficiarios de este programa Beca Crédito, a la fecha, lo consideran como la gran oportunidad de ingresar a una de las mejores Universidades del país para cumplir sus sueños.



Postúlate en el formulario de inscripción que puedes encontrar en la página web de la Universidad www.uexternado.edu.co