¿Invertir en criptomonedas? Esto es lo que necesitas saber

Te contamos el ABC para invertir en criptomonedas.



Las criptomonedas están en boca de todos, pero la mayoría desconoce de qué se trata. Las noticias sobre las cotizaciones tientan a algunos y a otros tantos le generan dudas sobre la seguridad de invertir en ellas.



Lo real es que, aunque la mayoría de las personas no sepan exactamente que son las criptomonedas y cómo funcionan, son cada vez más buscadas como alternativa de inversión.



¿Qué son?

Una criptomoneda es dinero virtual, no físico, que se utiliza en transacciones virtuales.



Las criptodivisas se registran en bases de datos protegidas criptográficamente. Esto evita manipulaciones y fraudes, así como también garantiza las transacciones y controla la creación de cada criptomoneda.



Para generar esta transferencia se utiliza una gigantesca red global de computadoras y cada una de ellas gestiona una base de datos abierta para el público.



Cada computadora es un nodo que verifica y valida transacciones y las deja asentadas en un registro de dominio público, disponible en todos los nodos de la cadena.



El Bitcoin fue la primera cripto, creada en 2008 por Satoshi Nakamoto, un seudónimo usado por el líder de un grupo de desarrolladores. Oficialmente se lanzó el 3 de enero de 2009 y fue la primera red descentralizada en utilizar la tecnología de blockchain o cadena de bloques como tecnología de transferencia de información. Al día de hoy, la verdadera identidad de Satoshi Nakamoto sigue siendo un misterio, aunque muchos afirman que se encuentra entre las 20 personas más ricas del mundo.



En la actualidad hay más 10.000 diferentes criptomonedas y su valor total supera los us$ 2.5 billones de dólares. La principal diferencia entre las clases de criptodivisas es el proyecto que está detrás de cada una. Así como Bitcoin usa tecnología blockchain Ethereum usa smart contract y otras criptomonedas usan otras tecnologías.



Las tecnologías más conocidas, además de Bitcoin, Ethereum son Litecoin, Ripple, Polkadot, Uniswap, Stellar, Cardano y Dash, entre otras.



Invertir con seguridad

Si quieres dar tus primeros pasos, te dejamos estos tips para invertir con seguridad:



1. Informarse: Las criptomonedas no surgen de la nada, sino de un plan estudiado e implementado por un equipo profesional detrás. Bitcoin, Ethereum, Ripple y todas las criptomonedas tienen un detallado informe técnico White Paper. Leerlos y tratar de comprenderlos es un buen modo de aprender sobre criptos.



2. Precaución: La tecnología detrás de cada cripto es el blockchain, una garantía de seguridad casi inexpugnable. Sin embargo, adquirir criptos mediante terceras personas puede exponerte a un fraude. A estar atentos con las estafas en las que puedes caer al comprar a terceros criptomonedas reconocidas.



3. Cuidar tu wallet: El auge de las criptomonedas también es el festín de los hackers, por eso es necesario que tomes todas las precauciones posibles. Usa los exchanges para intercambiar monedas únicamente y una vez hecha la transacción, te recomendamos mover el dinero a una cartera que solo sea controlada por ti.



4. Autocontrol: Como en cualquier otra opción no hay que invertir más de lo que estás dispuesto a perder. No caigas presa de los cantos de sirenas, que los titulares sobre las subas no te mareen. Cautela, prudencia, análisis y autocontrol son esenciales.



5. Análisis técnico: En materia de cotización, las criptomonedas no son diferentes del resto de las herramientas de inversión. Suben, bajan, se valorizan y desvalorizan como cualquier otro activo, por eso es importante estudiar el comportamiento de la cripto en un Exchange para intentar encontrar patrones de comportamiento.



Ventajas de invertir en criptomonedas

Globales: Al ser monedas virtuales descentralizadas y sin regulación por parte de ninguna organización gubernamental o institución financiera, pueden utilizarse cualquier rincón del planeta.



Seguras: Blockchain, con su tecnología criptográfica, impide la falsificación y duplicación de las criptomonedas.



Inmediatez



Anonimato

​

Escudo antiinflacionario: Habitantes de países con alta inflación, como Venezuela o Argentina encuentran en las criptomonedas un instrumento eficaz para protegerse.



Profesionalización: Cada día es seguro invertir de modo profesional en las criptomonedas.



Desventajas de invertir en criptomonedas

Volatilidad: Es una inversión de alto riesgo en la que se puede perder mucho por los vaivenes en la cotización.



Posibles limitaciones y regulaciones: Actualmente las criptomonedas se encuentran libres de limitaciones y regulaciones, pero los rumores sobre la intervención de gobiernos y bancos centrales son una constante que no se debe descartar al momento de invertir.



Sin clave no hay dinero: La extrema seguridad de las criptomonedas es un arma de doble filo. Si algún hacker accede a tu Wallet pierdes todo tu dinero y lo mismo pasa si extravías tu clave de acceso.



Pagos irreversibles: Si llegas a equivocarte al transferir criptomonedas no hay marcha atrás ni forma de corregir el error.



Globales, pero no universales: Las criptomonedas pueden utilizarse, como dijimos más arriba, en todo el mundo, pero no todo el mundo las acepta.



Autor: Marcelo Berenstein https://www.linkedin.com/in/marceloberenstein/