ESE Ladera activa vacunación Covid a adultos mayores de 80 años este fin de semana

Nataly Santacruz Maldonado

Actualmente usuarios mayores de 80 años y que pertenezcan al régimen subsidiado, pueden acudir desde las 7:00 am- 5:00 pm a su IPS más cercana

Con la intensificación de actividades en vacunación, la Red de Salud de Ladera E.S.E. se une a la estrategia de la Administración Municipal “vacunación sin barreras” para aumentar la cobertura en la aplicación de biológicos contra el Covid en la ciudad para usuarios de todas las IPS mayores de 80 años.



Tal como lo confirma la gerente de la Red de Salud de Ladera E.S.E. María Piedad Echeverri “nuestros equipos de vacunación se han dividido en las IPS y extramurales que acuden a visitar pacientes que por su estado de salud, no pueden desplazarse hasta una Institución para recibir la vacuna".

Actualmente usuarios mayores de 80 años y que pertenezcan al régimen subsidiado, pueden acudir desde las 7:00 am- 5:00 pm a las siguientes IPS: Meléndez: carrera 94 # 4C-65, Lourdes: carrera 73 No. 1B-13, Polvorines: calle 4 oeste # 1-83, Primero de Mayo: carrera 56 # 13G-10, Terrón Colorado: avenida 4 oeste # 19-00, Hospital Cañaveralejo: calle 3 Oeste # 12ª-20, Siloé: calle 1 # 50-51, Brisas de mayo: calle 54 Oeste # 10-00 y en zona rural a las IPS de los corregimiento de Montebello, Felidia, Buitrera, Hormiguero, Golondrinas y saladito.

Durante este fin de semana sábado 13 y domingo 14 de marzo, estas IPS tendrán servicio de 7:00 am- 5:00 pm.

Para información y agendamiento de la vacunación los usuarios pueden escribir o llamar al: 31-308-86-27



En el trabajo que se viene realizando se ha destacado la satisfacción de algunas personas como Martha Cecilia Solano, una usuaria de servicios de la IPS Terrón Colorado, residente en la comuna 1 quien precisó “muy agradecida de que hayan venido hasta mi casa a vacunar a mis padres. Gracias a Dios vamos protegerlos, en un tiempo donde debemos cuidar más a los adultos mayores”.