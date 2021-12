El País y Grupo IT, 60 años contando historias a través de la tinta

La historia del Grupo IT Industintas S.A.S. ha estado ligada por más de 60 años a la labor del diario El País, en cuya planta de producción se desarrollaron las primeras tintas negras y a color que entraron a competir directamente con las de las industrias multinacionales.



Para la época de creación de la empresa, los periódicos debían importar las tintas para la impresión de sus ejemplares, ya que no existía ninguna industria nacional que fabricara el producto. La familia Lloreda le abrió las puertas al ingeniero químico Apolinar Velásquez, quien tenía la idea de desarrollar un producto nacional para vender a los diarios de Colombia.



La planta de producción de esta casa editorial se convirtió así en el laboratorio para el ingeniero, quien desarrolló exitosamente en los años 60 la tinta negra que le empezó a comprar El País. Más adelante, hacia los años 80, también se desarrollaron entre las rotativas de esta organización las tintas de color que le dieron un mayor atractivo visual a las páginas de los diarios.



Ángela María Velásquez, gerente general del Grupo IT, cuenta que gracias a esa relación y apertura que tuvo el periódico con ellos, pudieron crecer como empresa y ser reconocidos, ya que el aval de El País era muy importante para abrirse camino en otros mercados y regiones, donde empezaron a ser proveedores de importantes medios nacionales como El Espectador y otros locales de ese entonces como El Caleño y El Occidente.



A pesar de la fuerte competencia internacional que siempre ha existido, la empresa ha logrado mantenerse en el mercado. Aun cuando el periódico adquirió una nueva máquina que en principio solo podía usar tintas importadas, los miembros del Grupo IT no se rindieron, y en poco tiempo desarrollaron el producto con las especificaciones que requería El País para el uso de la nueva herramienta de impresión.



La calidad y rendimiento del producto, la estabilidad y eficiencia en el servicio han sido las características que le han permitido al Grupo IT Industintas S.A.S. seguir contando con la confianza de importantes organizaciones como esta casa editorial.



Ángela Velásquez destaca que siempre han tenido una excelente relación con el diario y gracias al apoyo a la empresa local que este brinda, organizaciones como el Grupo IT han podido evolucionar y expandirse a nuevos mercados. La gerente define esta relación como una alianza de amigos, de aliados estratégicos que siempre están buscando lo mejor para ambos. “Yo espero que sigamos siendo esos aliados, amigos y proveedores que hemos trabajado en equipo por tanto tiempo y que podamos juntos construir y contar historias a través de la tinta”, concluye.