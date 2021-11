Constructora Solanillas le da vida a tu hogar

El tejido empresarial del Valle del Cauca se precia de contar con un actor protagonista en el progreso de la región: Constructora Solanillas.



De ello dan fe las 1600 familias que habitan las viviendas construidas por esta reconocida firma en varios sectores de Cali, así como en Palmira y Jamundí, donde ha edificado 18 proyectos de alto nivel, tanto urbanos como campestres. Actualmente, tiene en ejecución un total de 10 proyectos.



Fundada en Cali hace 31 años, la empresa se dedica a la gerencia, diseño, construcción y comercialización de hogares seguros, confortables y de calidad.



Esta firma se ha distinguido siempre por escoger los mejores sectores de los municipios donde opera, cuidando cada detalle de diseño, acabados y distribución.



Se caracteriza, además, por aplicar tecnología de punta y sistemas altamente confiables en cuanto a cimentación, muros de contención, estructuras y procesos constructivos, lo que se constituye en su sello de calidad.



Todas sus obras son desarrolladas con materiales de alta calidad, mano de obra calificada y procedimientos eficientes con la participación de profesionales competentes.



Una de sus grandes motivaciones es trabajar por el progreso de la región. Fiel a esa premisa, con plena conciencia de su misión en la sociedad. Porque “sabemos que en nuestras manos está transformar nuestros entornos, de tal manera que podamos caminar hacia el bienestar social”, anotó Ximena Solanilla Vallecilla, gerente de la empresa.



“Desde nuestro primer proyecto, Ankara, excepcional edificio en el oeste de Cali y culminado en 1993, nos hemos caracterizado por hacer las cosas bien, con pasión y, sobre todo, con responsabilidad, comprendiendo que al interior de cada vivienda residen los sueños de muchas familias”, concluyó la directiva.

Ximena Solanilla Vallecilla es la gerente de la Constructora Solanillas. Su excelente liderazgo permite que hoy la firma caleña sea un referente de alta calidad en la región. Especial para El País

Una gran familia

En Constructora Solanillas están convencidos de que todo en familia es mejor. Así lo confirma la Gerente de la compañía, quien además es la presidenta de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol Valle, al comentar que “creemos que la vida se disfruta más cuando podemos construir en equipo y que los sueños se hacen realidad cuando trabajamos unidos; es por eso que nos une la empresa”.



De hecho, la razón de ser de la compañía radica en satisfacer la demanda de vivienda, pero también en contribuir a la creación de empleo para así fortalecer el desarrollo de la región.



Para la también ingeniera industrial, “el mayor acto de conciencia como empresarios es saber que no llegamos aquí solos y que nuestro éxito es el resultado de la unión de nuestros colaboradores, proveedores, clientes y empresas aliadas, con quienes hemos edificado grandes proyectos, centrando nuestra labor en generar bienestar”.



Gracias al esfuerzo de todos, la Constructora le pone el sello de calidad a cada uno de sus proyectos, bajo la comprensión que el distintivo son los seres humanos que hay detrás de cada fase de desarrollo de un proyecto inmobiliario, desde la planeación hasta su comercialización.



“En este sentido, reconocemos que, aunque los desarrollos tecnológicos son importantes, cuando se trabaja con el espíritu de una gran familia que entiende el tamaño de su compromiso, se obtiene la excelencia. Esa calidad humana no tiene valor monetario y es lo que hace que la compañía sea hoy una realidad”, destacó.



Por ello, no duda en asegurar que “en Solanillas confiamos en la gente, sabemos que el trabajo inicia desde el momento en que nuestros colaboradores salen de sus hogares a darlo todo por su empresa y por los hogares que habitarán las nuevas viviendas”.



Por eso, como agente social, Constructora Solanillas tiene claro que está en sus manos contribuir a la transformación de realidades, de la mano de sus aliados, para avanzar hacia la construcción de un mejor país.

Invierta desde el exterior

Con Solanillas es muy fácil comprar desde otro país. Basta con ingresar a www.solanillas.com y ver los modelos de vivienda, a través de videos y recorridos virtuales. Allí también podrá contactar a un asesor para aclarar de una vez sus inquietudes.



La Constructora elabora un plan de pago a su medida para que separe su inmueble con un monto mínimo de un millón de pesos, a través de transferencia electrónica. Así, el proyecto quedará reservado y su dinero seguro mediante una fiducia inmobiliaria.

Proyectos actuales

Cali (Norte).

​

Portus 3.52: ubicado sobre la Avenida 3N y la Calle 52 N, está conformado por una torre de 14 pisos y 142 apartamentos con áreas entre 52.04 m2² y 102.74 m2².



Prados del Naranjo: conjunto cerrado distribuido en 2 torres de 12 pisos, cada uno con 8 apartamentos. Dirección: Calle 34 N con Avenida Segunda esquina.



Sur (Pance).



Zento 75: edificio de 73 apartamentos entre 77 m2² y 64 m2². En los pisos 13 y 14 tiene 4 penthouse dúplex con acogedoras terrazas.



Umbría Garden: apartamentos de 243 m2² construidos. Está conformado por 2 torres de 11 pisos más PH dúplex, cada una con apartamentos independientes por piso. Está en la Avenida Berchmans con Calle 10.



Antares Pance: este conjunto campestre está situado en la Avenida La María y cuenta con apartamentos de 94, 114 y 135 m2². Sus 2 modernas torres de apartamentos tienen balcones con vista a los Farallones.



Jamundí.



Verona Condominio: Dispone de 144 casas de 3 pisos; se localiza entre las vías Sachamate y Chipayá, muy cerca del Centro Comercial Alfaguara, un sector con excelente valorización y ubicación.



Palmeras de Verde Alfaguara: a tres minutos del Centro Comercial Alfaguara. El conjunto cerrado lo componen 3 torres de 10 pisos cada una.



Lake Océano Verde: parcelación campestre a 15 minutos del sur de Cali, por la vía Cañasgordas. Rodeada de lago y 2 ríos, sus modernas residencias (town houses) que van desde 96.86 m2 hasta 122.57 m2, tienen las ventajas de una casa con las comodidades de un apartamento.



Edén del Parque: Contiguo a la Urbanización Bonanza, cuenta con 12.600 viviendas VIP Y VIS, en las que aplica el subsidio Mi Casa Ya y el de la caja de compensación.



Palmira.



Otobo Club Residencial: se encuentra en el polo de desarrollo del Municipio, en Ciudad Santa Bárbara. El conjunto dispone de 4 torres de 10 pisos con 270 apartamentos y 24 locales comerciales.



En los municipios donde ofrece sus proyectos urbanísticos, Constructora Solanillas se distingue por cumplir fielmente todas las normas y regulaciones que rigen para los procesos inherentes a su actividad.