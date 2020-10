Cali busca crecer en negocios multinivel

Nataly Santacruz Maldonado

La capital del Valle se convierte en un referente de los negocios de venta directa, o multinivel, como una forma de ayudar a la reactivación económica y brindar oportunidades de ingresos a miles de familias afectadas por el impacto de la pandemia.



Así se planteó durante el primer webinar de la campaña “Nos Movemos” y donde participaron reconocidos empresarios extranjeros y nacionales de la redes de mercadeo o marketing asociado, una modalidad que ha transformado la vida de muchas comunidades al participar en la comercialización de productos de grandes compañías.

De esta manera, las personas tienen la posibilidad de tener un emprendimiento para generar ingresos y sin depender de un empleo, recalcó el Consultor y Asesor de Negocios en Latinoamérica, Carlos López Ortega.

“Es la oportunidad de crecer y de reafirmar a Cali como la meca y la capital del movimiento (comercial y económico) con este tipo de negocios. Tal es la importancia de la ciudad, que desde ya se alista la llegada de varias importantes firmas internacionales de productos de consumo masivo, ropa, vinos, accesorios, shampoo y productos cosméticos entre otras”, destacó el experto, quien ha estado vinculado a firmas como Herbalife, Coca Cola, RedBull y Colgate Palmolive, entre otras.

En el marco del webinar, el exfutbolista Mario Alberto Yepes, director deportivo de las selecciones Colombia, pronunció un mensaje inspirador, al señalar que “pese a las dificultades siempre hay oportunidades de superación que deben aprovecharse. Es el momento de unirnos, colombianos y caleños, para salir adelante y salir airosos de esta situación que nos cambió la vida a todos. Así vamos a demostrar que tenemos esa fuerza y espíritu de lucha para aprovechar las oportunidades”.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Económico, Tatiana Zambrano, resaltó la importancia de iniciativas como el multinivel para impulsar la recuperación del empleo, al igual que ha sucedido con el sector gastronómico.



Señaló que gracias al compromiso de los dueños de restaurantes se pudieron salvar unos 20.000 empleos para aportar a la reactivación de la economía de la ciudad bajo el apoyo del Gobierno local.

“Las campañas de bioseguridad permitieron a los establecimientos del sector que se reinventaran, logrando inclusive la integración entre propietarios”, anotó la funcionaria.



Subrayó la Subsecretaria que de esta manera el 95% de todas las actividades comerciales de Cali se han reactivado hasta el momento, al superarse muchas de las dificultades con innovación y transformación empresarial.

Constancia y éxito



En el conversatorio el empresario estadounidense, A.K. Khalil, CEO de la firma de mercadeo en red Cloud 9 Life, recordó que todo inicio es complicado, pero con persistencia se puede salir adelante.



“He estado involucrado durante más de 20 años en la industria de venta directa, lo cual ha cambiado mi vida. Y lo que más me gusta es que cualquier persona, con cualquier nivel educativo y edad, puede tener resultados y emprender”.

De esta manera, anotó, “hemos podido ayudar a miles de personas con este tipo de negocios que les brindan oportunidades, y así lo hemos visto todo el tiempo”.



A.K. Khalil puso de presente que es importante dejar de lado las excusas, participar y actuar en este tipo de nichos empresariales para aprovechar oportunidades. “El problema es que la gente busca el éxito de inmediato. El éxito es un proceso que se logra con constancia. Este no es un negocio de dinero fácil, sino algo que toma tiempo. Es como ir al gimnasio. Si vas un día no lo lograrás, pero si lo haces por semanas, meses y años verás resultados en tu cuerpo. Así es con las ventas en una buena compañía”.

Por su parte, el empresario colombiano, Niko Hertrich, CEO de la firma NCH Group, indicó en el marco de la charla, que “este tipo de negocios del marketing asociado ha transformado muchas vidas de una manera positiva, ya que en medio de las adversidades nacen las oportunidades”. Recuerda que así lo hizo hace una década cuando un amigo le sugirió vincularse a esta clase de industria para diversificar ingresos y opciones.



Señaló que “en este momento muchas personas están bajo presión, pero a su vez buscando dónde moverse y tomar reacción. Y aquí es donde entra a ser fundamental este movimiento de Nos Movemos” para lograr oportunidades reales.



Lo que se requiere, anotó, “es actitud para lograr el crecimiento personal y de ingresos en las redes de mercadeo para obtener resultados. Todas las personas pueden hacerlo”.



El empresario señaló, asimismo, que para vincularse a la industria del multinivel no es necesario contar con un gran capital, sino una pequeña inversión inicial. “Esta es la oportunidad de la gente para ayudar a la reactivación económica. Es hacer negocios desde la misma casa”.

“Crecer, no crisis”

“Crecer, no crisis”Uno de los casos más llamativos es el de la pareja estadounidense-mexicana, conformada por Lula y Steven Schiller, distribuidores mundiales de la firma de aceites esenciales Young Living, cuyo éxito ha sido forjado de una manera prodigiosa.



Lula, una exprofesora universitaria, llegó a los Estados Unidos sin un norte fijo y buscó un empleo durante más de dos años, pese el contar con maestrías y hablar tres idiomas.



Relató en el webinar que todo empezó al descubrir la oportunidad de vender aceites esenciales, y emprender así su negocio a través del modelo redes de mercadeo junto a su esposo.

“Fue la mejor decisión que tomé hace ocho años. Debes aplicar lo que una vez leí: Crisis o creces, y más ahora en la situación que ahora vivimos. No importa donde te encuentres”.



Lula mencionó que trabaja a distancia, ya que aunque reside en Minesotta, el 95% de su equipo de ventas está en México. “La tecnología nos ha servido de gran ayuda, y más ahora en esta coyuntura”, anota.

'La campaña Nos Movemos’ está lista para recibir a todos, estamos preparados para ofrecer diversas oportunidades de ingresos para todas las personas, en los próximos días estaremos anunciando y haciendo el lanzamiento oficial de cada una de las empresas que están llegando, es la mejor oportunidad para todos, solo hay que inscribirse en la página web http://www.nosmovemos.com.co y estar listos para aprovechar las oportunidades.

Es el momento de movernos y hacer que las cosas pasen, todos pueden tener mejores ingresos, esta es la mejor oportunidad de hacerlo”, puntualizó Carlos López Ortega, el consultor internacional que ha logrado unir todas estas oportunidades en beneficio de las personas y sus familias. Nos Movemos, una campaña que llegó para ayudar a salir adelante