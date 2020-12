Bájate de la hamaca’, el libro que te enseña a convertir las crisis en oportunidades

Nataly Santacruz Maldonado

Convertir la crisis en oportunidad. Algo que mucho se habla pero poco se aplica, tal vez porque parece difícil de hacer, porque no se tiene iniciativa o no sé sabe cómo comenzar.



José Carlos Ramírez, emprendedor, conferencista y empresario con más de 25 años de experiencia en área comercial y de marketing, ha vivido a lo largo de su vida varios momentos que le han enseñado a poner en práctica esta frase, que para él hace mucho tiempo dejó de estar en el papel y pasó a la acción. Por eso, aprovechó la cuarentena, impuesta por el gobierno frente al Covid – 19, para hacer una guía en la que le ayuda a las personas a ponerla en práctica, a materializar sus sueños, ideas y deseos y sobre todo, a cambiar su vida por ellos mismos.



‘Bájate de la hamaca: 10 claves para convertir las crisis en oportunidades’, es el nombre del libro de José Carlos, que con reflexiones e historias propias y de personas exitosas y un lenguaje sencillo, amigable y ameno, generará en los lectores muchos deseos de vivir, de realizarse y de moverse para cumplir sus metas.

“El libro va mucho hacia la persona como tal, demostrar que si se actúa de una forma se llega mucho más fácil al camino del éxito”, confiesa el autor, quien al ser preguntado por las experiencias incluidas en el texto, explica: “Tiene que ver mucho conmigo mismo. Yo logré en una empresa tener el cargo de gerente nacional de ventas pero uno nunca piensa que la empresa va a decir que tiene que recortar el personal o algo así y a mí me pasó. Desde ese momento supe que no hay que esperar a que pase lo que me pasó. En el libro dice no espere eso, si usted está trabajando cree una fuente de ingresos adicional porque las empresas se van acabando y eso es triste, pero es más triste que yo nunca haya pensado en algo adicional y ahí es cuando llega la crisis, por eso debemos anteponernos a ella”.

Y sobre el proceso de creación del mismo, agrega: “Yo tenía otros planes antes del libro pero empezó el confinamiento y me di cuenta de todas las oportunidades que se estaban perdiendo, al ver esas situaciones empecé a recopilar toda la información de años de trabajo como asesor en empresas y demás y pensé que era el momento de enseñarle a la gente que en la crisis hay que ver las oportunidades y actuar por ellas”.



Son 10 capítulos en los que las personas conocerán una serie de pasos claves para ‘bajarse de la hamaca’, aumentar su valor, aprender a creer y crecer, identificando y desarrollando su propio potencial. Capítulos: Adaptarse, proactividad, creatividad, acción, solvencia, obsesión, optimismo, pasión, reconocimiento, trascender y el bonus: Leyes y pensamiento.

“No es un libro solo para emprendedores, también para empresarios que quieren que su empresa no decaiga si no que crezca cada día más o que tienen a sus empleados decaídos. Para las personas que ya tienen su empleo pero viven como con miedo de que se termine y de iniciar algo nuevo, para el desempleado que necesita encontrar nuevas oportunidades, para estudiantes, para los que se están graduando de bachillerato o la universidad y piensan en qué me ponerse a hacer, para quien tiene una idea y no la ha materializado. Es para toda la gente que necesita información de como salir adelante y crear oportunidades”, explicó el autor.

Finalmente todos pasamos por crisis y algunas veces, nos hundimos en ellas, este es un libro para aprender, superarse y compartir con la familia, amigos, conocidos y colegas creando una red de éxito y crecimiento a nuestro alrededor.



José Carlos, concluye reiterando que “no hay que esperar que pase algo extraordinario para hacer algo nuevo, hay que bajarse de la hamaca y empezar algo muy bueno y así luchar por los sueños y la grandeza que uno quiere”.

‘Bájate de la hamaca’ lo pueden encontrar en www.josecarlosr.com , escribir al WhatsApp: 311 846 8305 y tener mucha más información en las redes: josecarlosr01 o correos: jcarlosramirezc45@gmail.com y soporte@josecarlosr.com.