Alianza con Educambio: Manitoba cree en la transformación social a través de la educación de calidad

Andrés Camilo Osorio

Todos conocemos el término ´educación´ y sabemos de su importancia en una sociedad, ¿cierto? En Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia en su Artículo 28 señala que “los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación decalidad”. Sin embargo, casi 2.5 millones de niños y adolescentes están por fuera del sistema escolar, el 18% de los niños de primaria abandonan la escuela, el 30% de los niños del campo desertan, y de cada 100 matriculados en primer grado, solo 33 terminan la secundaria.



En el 2016, se descubrió que miles de niños y niñas dejan el colegio por no contar con un cuaderno para anotar sus conocimientos. El rendimiento escolar de aquellos niños que deciden continuar con su educación se ve afectado al no tener dónde escribir lo aprendido en el aula de clases.



Es importante saber que la educación por definición es un factor primordial, estratégico, prioritario y condición esencial para el desarrollo social y económico de cualquier ser humano. Asimismo, es un derecho universal, un deber del estado y de la sociedad, y un instrumento esencial en la construcción de sociedades autónomas, justas y democráticas.



Por ello, la organización Manitoba, en el marco de su plan de responsabilidad social, consolida una alianza con Educambio “con el objetivo de contribuir con el desarrollo pedagógico y social de niños y jóvenes de la región del suroccidente del país, Manitoba anuncia el inicio de su alianza con la fundación Educambio.”

Esta fundación, que se denomina como “un sueño hecho cuaderno”, tiene como objetivo principal promover la educación de calidad en aquellos sectores vulnerables que tiene el país, brindando oportunidades y herramientas educativas por medio de estrategias que contribuyan al cambio social a través de la educación.

Manitoba cree en este sueño y en que la educación de calidad es la herramienta más poderosa para seguir construyendo el país posible y caminar hacia el mundo soñado. Gracias a esta alianza más de 29.000 estudiantes de la región suroccidental del país se verán beneficiados. La empresa ya realizó la donación de 3 de las 11 bibliotecas que se tienen pactadas.

Justo como lo dice el comunicado publicado en la página principal de la fundación “Educambio y Manitoba entregaron una biblioteca ecológica de más de 500 libros, con la cual se busca promover la lectura crítica y el aprendizaje a través de la literatura en alrededor de 300 niños y niñas del barrio Buenos Aires II, ubicado en una de las zonas más vulnerables de Buenaventura”.



El fortalecimiento de esta alianza hace parte del plan de responsabilidad social que tiene Manitoba, este se complementa con el apoyo que la empresa brinda al Banco de Alimentos y a la fundación Global Humanitaria (Tumaco). Todo el conjunto de acciones busca contribuir de manera sostenible en el ámbito social, económico y ambiental.



El plan está atendido por todos los frentes de la compañía y respaldado por un equipo de trabajo con todas las facultades humanas y profesionales requeridas, en permanente capacitación, y mejoramiento. El objetivo de la empresa es poder evidenciar por medio de proyectos su compromiso social y simultáneamente el respeto hacia cada uno de sus clientes.



"Hola me llamo Loren, tengo 7 años y cumplo el 9 de julio. Cuando sea grande me gustaría ser veterinaria. En mi tiempo libre juego con mis Barbies, y lo que más me gusta del colegio son las clases de inglés porque aprendo cosas nuevas de otros países".



Hace más de dos años que Manitoba financia la educación de Loren Sofía, brindándole la oportunidad de recibir educación bilingüe de alta calidad a bajo costo, con la que ha podido desarrollar habilidades en ciencia, tecnología, arte, matemáticas e ingeniería mediante la metodología STEAM en el Colegio La Fontaine, ubicado en Siloé, Cali.



Para Manitoba es de suma importancia el uso racional y responsable de los recursos en un entorno de protección al medio ambiente, al igual que el cumplimento de los beneficios laborales que establece la ley; el respeto por la igualdad de género y la no discriminación; la oportunidad para el desarrollo de competencias y búsqueda de una mejora continua en cada uno de sus procesos, enfocados en cumplir altos estándares de calidad, con el objetivo de brindar los mejores productos a sus clientes.



De esta manera, la compañía lleva a cabo cada una de sus políticas de trabajo ya establecidas y reafirma su compromiso social como un pilar por medio de alianzas como esta que demuestran su interés y posición social.