Nataly Santacruz Maldonado

¡El virus no se ha ido, no bajes la guardia! Un Valle Invencible es un Valle que se protege

​No olvides tu kit contra el Covid-19: Lava tus manos constantemente, usa tapabocas todo el tiempo y conserva la distancia. Recuerda, aunque estés vacunado debes seguir cuidándote.

