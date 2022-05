Viruela del mono: Instituto Nacional de Salud descartó caso sospechoso en Colombia

El Instituto Nacional de Salud (INS) aseguró que el caso sospechoso de la viruela del mono en Colombia quedó descartado luego de establecer que el extranjero, proveniente de España, no estaba contagiado mientras estuvo en el país.



"El lunes en la tarde se pudo determinar que cuando el caso "probable" estuvo en el país, no estaba infectado. De tal forma que ya fue descartado", informó el INS.



"En Colombia no hemos estudiado ningún caso. Un señor vino de España y conoció algunas ciudades aquí y al regresar a su país presentó un cuadro clínico característico, le hicieron sus exámenes y fue confirmado", dijo Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud a El Tiempo.



Es con esto que la entidad reiteró que hasta el momento no hay ningún caso de viruela del mono confirmado en el país.



Sin embargo, el instituto continúa trabajando en el estudio y seguimiento de cualquier caso que presente un diagnostico similar que cumpla con el perfil característico del virus.



La autoridad sanitaria ha explicado que este virus es de tipo POX, es decir, que puede ser transmitido por animales como el mono, y se trata de una especie de virus que es parecido a la varicela en humanos que produce en los animales unas vesículas y signos respiratorios que en contacto con humanos pueden terminar siendo contagiados. La principal diferencia con una varicela es la presentación de ganglios inflamados en muchas partes del cuerpo.



Además, la entidad ha resaltado que en todos los casos presentados en el mundo se han presentado cuadros benignos, autolimitados (es decir que la enfermedad cumple su periodo de tiempo y el individuo inicia su recuperación) y sin complicaciones.