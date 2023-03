"Vi un poco asustado al exministro Gaviria": Petro sobre el PND y la educación en Colombia

En medio del acto de inicio para la puesta en marcha de la primera sede de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en Villavicencio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al exministro de Educación Alejandro Gaviria.



El mandatario se refirió al exministro recordando el aumento que su Gobierno le ha venido haciendo al presupuesto de la educación.



“Esa promesa construida colectivamente tiene que volverse realidad, he estado ahí con el ministro Alejandro Gaviria luchando porque los presupuestos que al final, como decía un político, el amor está es en el presupuesto”, explicó Petro.



El presidente además afirmó que “si no está en el presupuesto la política de la educación no va, es pura retórica. Presentado el proyecto del presupuesto nacional de este año por el Gobierno de Duque, cuando llegamos al Gobierno ya estaba en el Congreso de la República, hemos tenido dos oportunidades de cambiarlo, no sustancialmente pero sí de manera importante”.



El mandatario aseguró que el presupuesto destinado para la educación se ha cambiado en dos oportunidades, en la primera fue con las modificaciones de cifras que se hicieron en el presupuesto que se había dejado en el primer Plan Nacional de Desarrollo (PND) y luego en la definición de los nuevos recursos que permitirá dejar la reforma tributaria.



“Eso me permitió en la primera agregar 1,5 billones, en la segunda agregar 1,3 billones para un total de 2,8 billones al presupuesto de la educación superior en Colombia. Yo ahí vi un poco asustado al ministro Gaviria, están asustados dijimos, el ministro Gaviria logró esto, un acuerdo con nosotros”, explicó Petro.



Finalmente, el mandatario aseguró los nuevos recursos no estaban siendo invertidos en la prioridad que él desde un comienzo a dado a conocer que es la educación superior.



“Y ahora que reuní los funcionarios habían destinado buena parte de este recurso adicional a otros menesteres que no eran la educación superior, no que no se necesitaran, porque en la educación se necesita en cualquier esquina que nos asomemos”, afirmó el Petro.



Y concluyó el presidente: “Yo retomé la conducción de esto con la nueva ministra y la mayor parte de este recurso tiene que destinarse a sedes que hay que construir este año”.