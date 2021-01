Natalia Moreno Quintero

"Vacunación en Colombia será homogénea para que no haya inequidades": Minsalud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, apuntó este miércoles que el proceso de vacunación contra el covid-19 en Colombia no se realizará a través de pilotos en diferentes municipios sino de manera homogénea de acuerdo con las necesidades de los territorios.



"No va a haber pilotos, será nacional, de forma homogénea para que no haya inequidades”, expresó en Caracol Radio, donde indicó que en territorios con una gran cantidad de población mayor de 60 años -como el Eje Cafetero, Tunja y Medellín- se adelantará "la primera parte de la vacunación".



“Muchos países tienen en el momento problemas con las metas de vacunación, creemos que parte de esos problemas es el alistamiento”, afirmó y explicó que por esa razón durante este mes se está trabajando con los entes territoriales y las EPS para definir el plan de inmunización de los colombianos, contratar al personal que aplicará las vacunas y elaborar una estrategia de comunicación para los ciudadanos sobre la forma y el cronograma en que serán inoculados.



Es preciso recordar que la vacunación contra el coronavirus en Colombia iniciaría en febrero con la fase uno, en cuya primera etapa serán inmunizados los trabajadores de la salud de la primera línea en atención de los enfermos por covid-19 y los ciudadanos mayores de 80 años; en la segunda etapa vacunarán a la población entre 60 y 79 años y los trabajadores de la salud de la segunda y tercera línea; mientras que en la tercer etapa el turno será para los colombianos entre 16 y 69 años que tienen comorbilidades y los profesores de básica y secundaria.

En relación con la vacunación de personas alérgicas, el Ministro dijo que se está haciendo una vigilancia cercana a los reportes que llegan de países donde ya se están aplicando los fármacos.



"En este momento hay un comité científico de vacunación que está revisando el tema y esto tiene que ver con el análisis de los reportes porque también hay diferentes dimensiones de lo que llamamos alergias. Por el momento estamos evitando la vacunación de personas que sean alérgicas pero esto lo estaremos ampliando, especificando y comunicando al país de acuerdo a la evaluación que se haga", afirmó en Blu Radio.



De otra parte, el titular de la cartera de Salud manifestó que el Gobierno trabaja en la adquisición de más vacunas, proceso en medio del cual se han sostenido reuniones con representantes de los laboratorios Moderna y Sinopharm, además de Janssen con el que ya hay un preacuerdo.

Viajeros podrán tomarse la prueba PCR en Colombia

El Ministro de Salud comentó que este martes fue emitida la Resolución 002 que admite que los viajeros internacionales se practiquen la prueba PCR para la detección del coronavirus una vez arriben al país.



"Simplemente la persona en el momento de abordar el avión manifiesta que no ha tenido la posibilidad de tomar la prueba e, inmediatamente llega a Colombia, Migración no le puede poner ninguna limitación. Llega al país y se hace la prueba y mantiene un aislamiento mientras le llega el resultado", resaltó Ruiz.