Tribunal Superior de Ibagué ordena el arresto de Duque; Presidencia lo califica como "inconstitucional"

El Tribunal Superior de Ibagué ordenó el arresto domiciliario por cinco días al presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, por el desacato en el caso del Parque Los Nevados.



La determinación se tomó porque el mandatario colombiano habría desatendido la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en la que declaró el Parque Natural Nacional Los Nevados como sujeto de derechos.



Cabe recordar que la Corte Suprema le había ordenado al presidente Duque, que debía conformar un grupo de fuerza pública especial para custodiar el Parque Natural Nacional Los Nevados puesto que evidenció graves afectaciones del orden público, desabastecimiento del agua, trafico de fauna y flora, entre otras cosas.



Esta orden debía cumplirse en un año y durante este periodo su equipo debía crear un plan para garantizar todas las optimas condiciones de este ecosistema natural.



Dicho lo anterior y según el Tribunal Superior de Ibagué, Iván Duque incumplió con el fallo y hasta ahora no se han evidenciado resultados que beneficien y protejan el Parque Los Nevados.

El presidente Iván Duque se pronunció al respecto y calificó como “inconstitucional” la orden de arresto domiciliario.

"Sabemos acatar las órdenes judiciales cuando nos dicen que hay que proteger ciertos ecosistemas de Colombia. Como presidente de la República y con mis funcionarios, hemos ido trabajando por la protección del Parque Los Nevados, se ha reportado oportunamente y hoy hemos visto un acto inexplicable, porque quiere pasar por encima del fuero constitucional, donde supuestamente se ordena el arresto del presidente por no cumplir esa sentencia. Esa sentencia está más que cumplida y los reportes están.", dijo el mandatario.



Además, Duque afirmó que espera que sobre esta decisión el Consejo de Disciplina Judicial y el Ministerio Público actúen.



"La decisión no solo es inconstitucional, sino que no está en firme. Es un abierto prevaricato y esperamos que el Consejo de Disciplina Judicial y el Ministerio Público actúen, porque si hay algo de lo que me siento orgulloso es de proteger los ecosistemas de Colombia y la biodiversidad en los foros nacionales e internacionales", añadió.



El mandatario afirmó que esta decisión violaba la Constitución. "Que estas decisiones que, además de violar la Constitución, sean observadas en todas las instancias, para que quede absolutamente claro y se pueda saber cuál era el verdadero sentido de una decisión política y sin soporte jurídico", concluyó Duque.