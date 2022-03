"Tengo indignación, vamos a proponer una reforma del Inpec": Duque por caso 'Matamba'

"Ya no hay más acciones de agua tibia frente al Inpec, vamos a proponer una reforma integral al Sistema Penitenciario y Carcelario de Colombia", fueron las palabras del presidente Iván Duque tras la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota, en Bogotá.



El Mandatario se pronunció este viernes con relación a lo sucedido con 'Matamba', quien estaba a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, y aseguró que esta situación conlleva a que se deba hacer una reforma de la parte administrativa del Inpec, por lo cual, con el equipo del Gobierno se trabajará en esa dirección.



Duque aseguró, además, que lo sucedido con alias Matamba es un hecho que ya rebosó la copa de irregularidades del Sistema Carcelario y Penitenciario, por lo que anunció que se aplicarán sanciones a todos los implicados en este caso.



Lea además: Así habría ocurrido la fuga de 'Matamba', narcotraficante pedido en extradición



"El sistema no puede seguir teniendo esas conductas sin que haya sanciones ejemplarizantes. Con el Fiscal y toda la institucionalidad vamos a ir detrás de que haya una condena ejemplarizante a los que han propiciado. Son muchos fenómenos así que se han presentado en Colombia, pero ya no más, ya se nos llenó la coronilla", comentó.



El Presidente no solo expresó su indignación por lo ocurrido con 'Matamba', quien se fugó en horas de la madrugada de este viernes de La Picota haciéndose pasar como dragoneante, sino que también indicó que dio órdenes para que el hombre sea recapturado de forma inmediata.



"Hablé con el Fiscal General para que se hagan todas las capturas que sean necesarias a los que propiciaron esa fuga por parte de la guardia del centro de reclusión y la recaptura del bandido", precisó Duque.