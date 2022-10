Tenga en cuenta estas recomendaciones para que celebre Halloween con seguridad

Las autoridades de la capital del país entregaron recomendaciones para celebrar la fiesta de Halloween este fin de semana con seguridad y tranquilidad.



“La celebración de Halloween para adultos es mejor la realicen en centro nocturno, o en casas, por favor no se queden en la calle, no manejen consumiendo alcohol, escojan con tiempo el conductor elegido y programen su regreso a casa”, dijo la Alcaldesa, Claudia López.



Frente al tema de disfraces de los menores de edad, el Distrito recomienda seleccionar los fabricados con materiales seguros, no se usar aquellos que puedan hacer combustión y evitar el uso de máscaras, estas pueden obstruir la visión y respiración de los niños. Se debe tener en cuenta que elementos como espadas, varitas, cuchillos y bastones sean flexibles para evitar accidentes.



Cualquier tipo de lente de contacto es de uso personal. No se deben prestar, intercambiar, alquilar y nunca se debe dormir con ellos puestos. Los únicos establecimientos autorizados para vender y adaptar lentes de contacto son las ópticas con consultorio.



“Este es un fin de semana que debe estar marcado de alegría y seguridad, por eso además de verificar los riesgos de máscaras, lentes de contacto y maquillaje, debemos verificar el estado de los dulces, si están húmedos o desmoronados no se pueden utilizar, además debemos consumirlos con moderación para no terminar enfermos” dijo por su parte el secretario de Salud, Alejandro Gómez.



Al momento de ingerir dulces, la recomendación es: verificar la fecha de vencimiento, desechar los que no están empacados, ni sellados, que tengan el empaque roto o que no estén en su empaque original. También confirmar que no estén decolorados, derretidos, desmoronados o húmedos.



Los equipos de la Secretaría de Salud, junto a las Alcaldías Locales, completarán 200 operativos de inspección, vigilancia y control a los establecimientos que comercializan los productos que más se consumen durante esta temporada de Halloween como golosinas, snacks, helados, gaseosas, refrescos azucarados, entre otros.