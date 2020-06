"Tenemos que aprender a convivir con el coronavirus y tenemos que ganarle": Duque

Natalia Moreno Quintero

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, cerró cualquier posibilidad a la petición hecha por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien manifestó este fin de semana que la capital del país debía entrar en una nueva cuarentena estricta por la cantidad de casos de contagios que se venían presentando en los últimos días.



“Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades sencillamente decir: vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. Tenemos que aprender a convivir con este virus y tenemos que ganarle”, fueron las palabras del mandatario colombiano durante el Facebook Live de este domingo.



El jefe de Estado manifestó que los colombianos no podían caer en el derrotismo de decir que la ciudadanía no ha sido los suficientemente juiciosa y que la única alternativa es encerrarnos de nuevo como al principio de la pendemia. “Nosotros como sociedad tenemos que demostrar que es nuestra disciplina, nuestra cultura ciudadana la que nos saca adelante”, dijo.

Duque aseguró que nadie es culpable ante los alcances que tiene una pandemia global e instó a los gobernantes a trabajar en equipo. “No se trata de buscar culpables. La ciudadanía no es culpable de una pandemia, los gobiernos no son culpables de la pandemia. Ni el Gobierno Nacional ni las gobernaciones ni las alcaldías.”, señaló.



El mandatario colombiano manifestó que nuestra responsabilidad es trabajar en equipo, “tenemos que demostrarnos como colombianos que sí podemos tomar medidas focalizadas, sectorizadas, regionalizadas. Donde tengamos que hacer el endurecimiento focalizado, lo haremos, pero nuestro espíritu tiene que ser el de salir adelante”.



Finalmente, Duque manifestó que, con base en la información de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el país debe tener claro que no habrá vacuna en por lo menos un año, por lo que el reto de todos los países del mundo es proteger la vida y el sistema de salud, pero también la vida de los empleos y de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.



“Lo ha dicho el Director de la Organización Mundial de la Salud (Tedros Adhanom Ghebreyesus), la expectativa es que por lo menos en un año tendremos vacuna. Si llega antes, bienvenida; y requerirá también la distribución universal para que llegue a todos los países del mundo. Pero partamos de la base de que vamos a estar un año sin vacuna”, subrayó.