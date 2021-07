Vacunación contra el covid-19 en Colombia: Minsalud no descarta la necesidad de una tercera dosis

Valentina Rosero Moreno

Epidemiólogos explican qué errores son los más comunes entre las personas que se han vacunado. Uno de ellos es creer que no se pueden volver a contagiar de la enfermedad o también que no pueden infectar a los demás.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió este viernes a la aplicación de las posibles terceras dosis de la vacuna contra el covid-19 y aseguró que son varias las farmacéuticas que han previsto un reforzamiento del biológico.



En diálogo con Blu Radio, el Ministro mencionó que sí es posible que más adelante se vaya a tener la necesidad de un reforzamiento, no solo de la vacuna del laboratorio Pfizer, sino de otros biológicos.



"En la medida que surjan nuevas cepas y tengamos evidencia de que la inmunidad decae, que todavía no se tiene la certeza, es probable que en algún momento tengamos que hacer refuerzo de vacunas y eso ya lo tenemos previsto en el presupuesto", detalló.



Sobre si una persona podría reforzar su esquema de vacunación contra covid con una vacuna diferente a la que recibió por primera vez, Ruiz explicó que la combinación de vacunas podría realizarse en el caso de que se necesite reforzamiento.



El Ministro mencionó que "el efecto de combinación de vacunas es positivo y cada país toma sus decisiones con base a la evidencia que surja, pero como nosotros no hemos iniciado reforzamiento, es una decisión que no hemos tomado".



Además, manifestó que aunque en Colombia aún no ha sido detectada la variable Delta del coronavirus, las autoridades sanitarias continúan el proceso de identificación, porque "es muy difícil que no nos llegue, nos va a llegar en algún momento".



Con relación a un tercer pico de contagios, el Ministro indicó que sí es posible que en el país se presente un cuarto pico, pero que este podría tener un registro menor de fallecimientos.



"Tal vez vamos a tener un pico menor de muertes porque ya estamos vacunando a los mayores de 40 años, pero si surge una variante nueva sí hay posibilidad de un nuevo pico de contagios", dijo.



Entre tanto, Ruiz indicó que las autoridades de salud del país temen no alcanzar la meta de la inmunidad de rebaño este año, no por la falta de vacunas, sino porque muchas personas se han negado a recibir la dosis.



“Tengo el temor de no lograr la inmunidad de rebaño, pero tenemos que lograrlo. La vacunación privada ayuda en eso”, precisó.

