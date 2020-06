Senador Laureano Acuña dio positivo para covid-19

Alejandro Cabra Hernandez

El senador Laureano Acuña confirmó este lunes que dio positivo para covid-19.



Acuña se retiró de la sesión virtual del jueves pasado en que se discutía la cadena perpetua para violadores de niños porque presentaba síntomas de la enfermedad. En esa ocasión, reconoció que había estado en una reunión con una persona que dio positivo para la enfermedad.



Al salir de la sesión, al senador Acuña le fue practicada la prueba para covid-19, de la cual recibió el diagnóstico este lunes.



Acuña afirmó que, desde el mismo momento de sentir los síntomas, se aisló completamente y no permitió salida ni entrada de ninguna persona a su vivienda.



Así mismo, dijo que todos los miembros de su familia están cumpliendo los protocolos exigidos por los profesionales de la salud y él, en particular, se está realizando monitoreos por sus problemas coronarios.



"Con esto - dice el comunicado -. (el senador Acuña) quiere darle un parte de tranquilidad a su familia, amigos, simpatizantes y a la comunidad en general, frente a esta pandemia del covid-19, que afecta a todos, sin discriminación alguna".



El senador hizo un llamado a todos los barranquilleros y atlanticenses para que no salgan de sus casas y tenga en cuenta todos los mínimos cuidados de prevención.



Acuña es el segundo miembro del Congreso que da positivo para Coronavirus. El primero fue el representante José Luis Correa, diagnosticado hace unas tres semana.