Sellan tienda Jon Sonen en Cartagena luego de la polémica detención de una exempleada  

Este martes, el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma Egea, confirmó a través de sus redes sociales que la tienda Jon Sonen, ubicada en el Centro Comercial La Serrezuela en Cartagena, fue sellada por la forma en la que sacaron a una de sus exempleadas, cuando esta se disponía a cobrar su respectiva liquidación.



Así entonces, el funcionario indicó que el cierre se dio porque al realizar una inspección en el sitio, evidenciaron que uno de los empleados no contaba con la seguridad laboral necesaria para trabajar en este punto.



“Como MinTrabajo acudimos al sitio. Citamos a las partes. En efecto, hay una presunta deuda laboral. De paso hicimos una inspección y encontramos dos trabajadores, uno de ellos aparentemente sin seguridad social. Se selló preventivamente el lugar”, aseguró Palma Egea.



De esta forma, el presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó vía Twitter que deben respetarse los derechos laborales de la mujer que salió esposada del lugar, con una niña en brazos.



Así las cosas, La empresa Sonen Internacional se lamentó sobre los hechos ocurridos en Cartagena el 28 de noviembre de 2022 y por la forma en la que la señora fue esposada en el Centro Comercial.



Sin embargo, en el comunicado expresaron que una tienda o centro comercial no es recinto público para presentar reclamación laboral. "Para ello existe las sedes del Ministerio del Trabajo, que protege sus derechos como trabajador", agregaron en el texto.



Asimismo, explicaron que a la mujer le fue consignado el valor de su liquidación por $ 3.002.500 (tres millones dos mil quinientos pesos m/l ). Valor correspondiente a su liquidación y no por $ 2.000.000 (dos millones de pesos m/l) como expresó en su reclamación pública.



Hasta el momento, Jhon Sonen, dueño de la tienda, confirmó en La W que están en un pleito jurídico con la mujer, a la que ya le han pagado parte de la deuda.

Ministra del Trabajo, @GloriaRamirezRi, ordenó investigación y el cierre preventivo de la tienda de ropa Jon Sonen en Cartagena, en donde una mujer fue sacada a la fuerza con su hija en brazos por la Policía, porque ingresó a reclamar el pago de sus prestaciones sociales. pic.twitter.com/Ial3gvYsJ3 — MinTrabajo (@MintrabajoCol) November 29, 2022