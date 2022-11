Gobernación pide a alcaldes del Valle tomar medidas de control contra la pólvora

La Gobernación del Valle expidió un decreto que insta a los alcaldes de los 42 municipios del departamento a tomar medidas de control sobre el uso de la pólvora en la época de fin de año.



En 2021, todos los municipios reportaron lesionados por manipulación de pólvora en esta misma temporada. Entre el 1 de diciembre del año pasado y el 15 de enero de este año, las autoridades reportaron 91 casos. Además, en 3 de cada 10 casos las víctimas son menores de edad.



Así, el decreto recomienda a los mandatarios locales prohibir la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de la pólvora y de elementos pirotécnicos elaborados con fósforo blanco u otras sustancias que produzcan detonación y explosión.



Los mandatarios locales de municipios como Dagua y Palmira ya expidieron sus propios decretos para regular el uso, compra y venta de estos elementos pirotécnicos.



Además, las autoridades invitaron a los ciudadanos a acatar las recomendaciones para disfrutar esta época sin pólvora y en familia.



Al respecto, la secretaria departamental de Salud, María Cristina Lesmes, llamó a los alcaldes de los diferentes municipios a acompañar “estas jornadas de sensibilización de no uso de pólvora y para que garanticen que en sus municipios la pólvora sea manejada por expertos, no sea entregada a niños y ojalá no se mezcle licor y pólvora”.



La funcionaria también recordó que el año pasado el número más importante de quemados fueron hombres jóvenes, que “mezclaron pólvora y licor”.



Por otra parte, el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia, se refirió al plan que adelantan en conjunto con la Policía para prevenir el uso de la pólvora.



“Es importante resaltar que aquellos adultos que permitan la manipulación por parte de los menores de elementos que pueden generarles daños relacionados con la pólvora tendrán sanciones de hasta $1 millón y otras administrativas como la pérdida patria potestad”, aseguró.