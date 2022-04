"Se fue un grande del fútbol": el técnico Pinto rompió en llanto por la muerte de Freddy Rincón

La pérdida de Freddy Rincón, una de las más grandes estrellas del fútbol, ha sido dolorosa tanto para sus familiares y allegados como para sus seguidores, quienes lo recuerdan con admiración y cariño.



Ha sido especialmente difícil la despedida del 'Coloso' para el técnico Jorge Luis Pinto, quien no solo fue su mentor, sino que fue más que eso, para él fue como un hijo.



En una entrevista con Noticias Caracol, Pinto rompió en llanto apenas el periodista le preguntó sobre el fallecimiento del exfutbolista, lo que conmovió a todos los colombianos.



"Se fue un grande del fútbol, un hombre al que la humildad lo llevó a ser grande. Un hombre que no le dolió nunca una pierna para trabajar, se dedicó al fútbol, un hombre humilde", expresó Pinto en medio de lágrimas.



Y añadió: "El que quiera ser grande como él, tiene que aprender a trabajar”.

#PorSiempreFreddy | “Se fue un grande del fútbol. El que quiera ser grande como él, tiene que aprender a trabajar”: Jorge Luis Pinto recuerda, entre lágrimas, a Freddy Rincón https://t.co/TVoKLMbQd6 pic.twitter.com/oyr6FW4717 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 14, 2022

La carrera deportiva de Freddy Eusebio Rincón estuvo marcada en sus inicios y en sus finales por la presencia de un hombre que fue su mentor: el técnico santandereano Jorge Luis Pinto.



Siendo muy joven, el futbolista que daba el salto del Atlético Buenaventura a Independiente Santa Fe llegó a la capital de la República con sueños e ilusiones de convertirse en lo que luego sería: una leyenda del fútbol colombiano.



Allí, en el año 1986, Rincón, con 19 años, dio sus primeros pasos en el profesionalismo bajo la batuta de Pinto, quien lo recibió y le dio la confianza para convertirse en un gran líder.



"Tenía una carrocería de camión, pero un motor de Volkswagen. Esa fue la gran evolución que tuvo. Le enseñamos a jugar un fútbol colectivo con velocidad", dijo el experimentado estratega.



Con la camiseta ‘cardenal’ obtuvo su primer título. Ganó la Copa Colombia en 1989 en una plantilla donde compartió con compañeros como Adolfo el ‘Tren’ Valencia, Armando el ‘Pollo’ Díaz y Héctor el ‘Rambo’ Sosa, entre otros.

Freddy Rincón celebra el gol anotado ante Alemania en Italia 90. Especial para El País

"Cuando vi su potencial en Santa Fe, llegué a decir que el equipo sería 'Freddy Rincón y 10 más', era muy técnico, rápido, fuerte y seguía instrucciones. Le tomé mucho cariño, en el equipo decían que era como mi hijo", afirmó Jorge Luis.



Un año más tarde, Pinto y Rincón tomaron rumbos distintos. Freddy fichó por América de Cali, donde se dio a conocer en el ámbito internacional y que luego le sirvió para continuar su carrera en grandes equipos del mundo en Brasil y Europa.



A pesar de la distancia que les puso la profesión, Jorge Luis y Freddy nunca perdieron su vínculo de amistad y mantuvieron una cercana relación.



El fútbol les brindó la posibilidad de reencontrarse nuevamente en los campos. En la temporada 2019 lo eligió como asistente técnico después de su retiro, para que lo acompañara en Millonarios, porque, según él, su experiencia fue de gran importancia para los jugadores nuevos.



"Él hablaba mucho con los muchachos, yo les decía que lo escucharan, que aprendieran de sus vivencias como futbolista. Freddy es un hombre muy respetuoso, oportuno, habla lo que tiene que hablar y es muy discreto", comentó Pinto.



Jorge Luis tuvo que separarse de Rincón para ir a dirigir en Emiratos Árabes Unidos, pues decidió que necesitaba una persona que dominara más el inglés, sin embargo, asegura que Freddy lo tomó muy bien, y mantuvieron contacto constantemente.



"Me dolió y costó mucho dejarlo para ir a dirigir en Emiratos, sin embargo, él lo entendió. Constantemente hablábamos por teléfono, aunque nuestra última reunión fue hace más de un año", indicó el experimentado entrenador.



Jorge Luis y Freddy no solo los unió el fútbol sino una relación que perduró por muchos años. Es por ello que el técnico se despidió de su amigo con un sentido mensaje.



“Hoy me duele el alma. Estoy muy triste con la partida de un admirable ser humano que con su fútbol conquistó los corazones del mundo. Freddy, mi querido amigo, ¡te extrañaré por siempre! Mi abrazo solidario para toda su familia”, escribió.