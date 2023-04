Santander de Quilichao, primer municipio del norte del Cauca libre de minas

Después de más de dos décadas sufriendo las terribles consecuencias de las Minas Antipersonal, MAP, el municipio de Santander de Quilichao (Cauca) es, oficialmente, declarado libre de sospecha de artefactos explosivos por el Gobierno Nacional y Humanity & Inclusion (HI), operador humanitario. De acuerdo con HI, desde 1998 hasta la actualidad, un total de 15 personas (4 civiles y 11 militares) fueron víctimas de minas antipersonal en este municipio del norte del Cauca.



Durante las operaciones, la organización realizó visitas casa a casa logrando investigar 518 Km2, correspondientes a 108 sectores e identificando 4 predios con sospecha de contaminación por artefactos explosivos, en los cuales se desarrollaron tareas de despeje manual y revisión de 2.556 m2, donde se encontraron y destruyeron 12 artefactos explosivos, beneficiando a más de 111,545 habitantes que pueden movilizarse y disfrutar de manera segura todo el territorio.



Según Arturo Bureo, Director para Colombia de Humanity & Inclusion, “el objetivo de este trabajo es que las comunidades puedan curarse de tantos flagelos, que puedan disfrutar de sus tierras en paz, sin temor a artefactos explosivos y que esto pueda generar confianza e impactos positivos de cohesión social y económicos con nuevas inversiones. Y que los Quilichagueños puedan por fin estar en paz”.



Bureo también insistió en que aunque ha habido muchos avances, aún quedan muchos municipios en los que se puede trabajar, “hasta lograr una Colombia sin minas”.



Se espera que al evento asista la vicepresidenta, Francia Márquez y Mariany Monroy, Directora del programa de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (Aicma), adscrito a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.



De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia es el único país de América en donde las guerrillas y otros grupos armados al margen de la ley emplean estas armas, a pesar de que su uso se encuentra prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y la Convención de Ottawa, un tratado internacional que tiene como objetivo erradicar el uso, la producción y el almacenamiento de minas antipersonal en todo el mundo. Colombia suscribió y ratificó este tratado en 2002.



El empleo de estos artefactos no es aleatorio, sino que responde a una lógica bélica. Sin embargo, el hecho de que estas armas sean activadas directamente por la víctima, y que además tal activación tenga lugar de forma diacrónica, hace que sus efectos sean completamente indiscriminados, afectando, en muchos, casos a la población civil.



De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), entre marzo de 2022 y febrero de 2023, Colombia registró 93 accidentes con Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explotar (MSE) que generaron 131 nuevas víctimas.



El informe también señaló que los departamentos más afectados fueron Nariño, con un 35% de los accidentes reportados, seguido de Chocó, Cauca, Norte de Santander y Antioquia.

Más de 12 mil víctimas en Colombia

En Colombia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha registrado al menos 12.322 víctimas de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explotar (MSE) hasta febrero de 2023. Cada mes esta cifra sigue aumentando.



De acuerdo con el más reciente informe de UNMAS (Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas), publicado en marzo de 2023, Colombia hasta el 2022 cerró el año con 299 municipios declarados libres de minas antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explotar (MSE) gracias a las operaciones de Desminado Humanitario (DH) desplegadas por las siete organizaciones acreditadas en el país: el Batallón de Desminado e Ingenieros Anfibios (BDIAN), Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario (BRDEH), Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), Consejo Danés para los Refugiados (DRC), HUMANICEMOS DH, Humanity & Inclusion (HI) y The HALO Trust (HALO).



A la fecha 233 municipios de Colombia (21%) presentan contaminación con artefactos explosivos. De estos, 99 municipios se encuentran actualmente asignados a las organizaciones acreditadas para realizar operaciones de desminado humanitario. Los otros 134 no tienen condiciones de seguridad para que se realice la limpieza de los campos minados.



En al menos cuatro municipios que habían sido declarados libres de minas (Balboa, Risaralda; Silvia, Cauca; Bojayá, Chocó y El Dovio, Valle del Cauca) se registraron nuevos accidentes con MAP/MSE. En estos municipios se debe investigar si los nuevos accidentes fueron resultado de la instalación de nuevas Minas Antipersonal por Grupos Armados No Estatales”, destaca Pablo Parra, Representante de UNMAS en Colombia.