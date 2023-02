Samuel Moreno, la figura de la izquierda colombiana que terminó en la cárcel por corrupción

Víctima de un infarto que no pudo superar, el fallecido exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, fue una de las figuras políticas que tuvo la izquierda colombiana, pero que se hundió tras ser condenado por corrupción.



Su primer referente en el país es que Samuel, junto a su hermano Iván, fueron los nietos del dictador Gustavo Rojas Pinilla, quien estuvo al frente de la dirección del país entre junio de 1953 y mayo de 1957.



Su madre fue la reconocida María Eugenia Rojas, la popular 'Capitana', la hija del general Rojas, con quien hizo política y llegaron a fundar el movimiento político de la Anapo, en donde Samuel e Iván empezaron a tener representación política. Samuel junto a su mamá en Bogotá e Iván, en Santander. Su padre fue Samuel Moreno, quien pese a tener una familia muy política no fue visible en ese sentido.



Samuel Gustavo Moreno Rojas no había nacido en Colombia sino en Miami, Estados Unidos, el 11 de febrero de 1960, es decir, que murió un día antes de llegar a los 63 años, debido que para esa época sus padres estaban en el exilio, como consecuencia de la actividad de su abuelo, el general Rojas, quien también salió del país.



Tuvo dos profesiones que ejerció: abogado y economía, en su formación en las Universidades Javeriana, del Rosario y de los Andes. Para esa época fue de los pocos dirigentes políticos colombianos que tuviera un máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard.



La política activa la comenzó a hacer desde 1982 en la Alianza Nacional Popular, Anapo, el partido político que fundó su abuelo y con el cual su madre se consolidó como 'La Capitana'.



En la Anapo, Samuel Moreno fue coordinador de juventudes, coordinador de Bogotá y coordinador nacional. Estuvo vinculado a las campañas de Virgilio Barco (1986) y César Gaviria (1990) a la Presidencia de la República.



Samuel Moreno no fue el único que aspiró en su familia para ganar la Alcaldía de Bogotá, también lo hizo su madre, en 1988, pero perdió estrepitosamente.



Moreno llegó al Congreso en 1991, en la transición que hubo tras la nueva Constitución Política, en esa ocasión ganó una curul en el Senado, en donde se mantuvo hasta 2002. En el gobierno de Andrés Pastrana, Samuel también figuró, porque participó en el proceso de paz que se adelantó con la guerrilla de las Farc.



Para esa misma época, Moreno llevó a la Anapo a las filas Polo Democrático Independiente, en donde se unieron los partidos de izquierda de la época. En 2006 quiso aspirar a la Presidencia de la República, pero no le alcanzó el respaldo para llegar a la consulta popular, que ganó el exmagistrado Carlos Gaviria.



Un año después, 2007, Samuel Moreno, alcanzó su máximo premio en la política, cuando ganó la Alcaldía de Bogotá, en reemplazo de otro dirigente de izquierda, Luis Eduardo Garzón.



Sin embargo, ese fue su último paso por la actividad pública, ya que unos pocos meses antes de terminar su mandato, el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez, le suspendió, inicialmente por un periodo de tres meses, por irregularidades en la contratación pública, hecho que se conoció como el carrusel de la contratación en varias vías, entre ellas la ruta del Transmilenio por la Calle 26, en una alianza que hizo con el clan de los hermanos Nule.



Aunque en un principio Moreno se declaró inocente, las pruebas de las denuncias fueron contundentes para que fuera procesado y, luego, en marzo de 2016, se le impuso la primera condena por corrupción. Un año después se dio la condena mayor, al recibir 19 años de prisión por su participación en el 'Carrusel de la Contratación'.