Sacerdote que conducía en estado de embriaguez atropelló a una mujer en Cúcuta

Un sacerdote que conducía en estado de embriaguez arrolló a una mujer en una calle de la ciudadela Juan Atalaya, en Cúcuta.



El hecho se presentó hacia las 5:15 a.m. del pasado miércoles 29 de septiembre, cuando la mujer arrollada descendía de una van estacionada a un lado de la vía.



En ese momento fue golpeada por el vehículo conducido por el presbítero, identificado como Jesús Osma Aldana y párroco de la iglesia San Pío X, según confirmó el diario La Opinión, de Cúcuta.



La mujer terminó en el suelo, mientras el vehículo del responsable terminó volcado sobre la vía.



"Nosotros acabábamos de llegar de la Central de Abastos, como todos los días y ya íbamos a abrir la venta de frutas. Mi señora se bajó del carro y estaba sacando algunas bolsas cuando esa camioneta se le vino de frente", relató Hernando Ortega, pareja de la víctima, al medio local.

#LOÚLTIMO El comandante de la Policía de Tránsito de Cúcuta confirmó que el sacerdote que ayer casi mata a una mujer en Atalaya con su camioneta, conducía borracho. Al párroco de San Pío X le impusieron un parte, le inmovilizaron el carro y le suspendieron la licencia. pic.twitter.com/iHhJhDWLBR — Movilidad Cúcuta (@MovilidadCucuta) September 30, 2021

Lea también: Senado aprueba proyecto que reduce 10 % la tarifa del Soat para buenos conductores



El comandante de la Policía de Tránsito de Cúcuta, capitán Giovanny Chávez, confirmó que el conductor de la camioneta estaba manejando bajo los efectos del alcohol.



"Evidenciamos que (el sacerdote) se encuentra en estado de embriaguez, se le realiza la prueba, queda en grado 2", aseguró.



Por su parte, el administrador diocesano de Cúcuta, José Libardo Garcés, indicó que al presbítero "le hicieron el comparendo, parece ser que le inmovilizaron el vehículo. Es lo que me he enterado por las redes. Tengo pendiente dialogar con el sacerdote en estos días cuando regrese".



La mujer fue intervenida quirúrgicamente en la clavícula y el hombro, una vez que fue trasladada a un centro médico por el aparatoso accidente. Según el obispo encargado de Cúcuta, el conductor ebrio aceptó su responsabilidad.



En un comunicado emitido por la Diócesis de Cúcuta este jueves, la iglesia "rechaza enérgicamente lo sucedido y lamenta el hecho".



Además, en la comunicación pide a los feligreses "que permanentemente oren por sus sacerdotes, para que este tipo de circunstancias no se vuelvan a repetir".



Finalmente, de acuerdo con la diócesis, el sacerdote seguirá laborando mientras avanza el proceso por lesiones personales.