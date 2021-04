Reprograman para este jueves llegada al país de dosis de vacuna contra covid-19 de Pfizer

Natalia Moreno Quintero

Imagen de referencia. Según el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, el despacho fue reprogramado para no correr riesgos en la refrigeración de los biológicos.

El director del departamento administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, aseguró que la llegada de 549.900 dosis de la vacuna contra covid-19 de Pfizer, que estaba prevista para este miércoles, no se pudo cumplir a causa del paro nacional.



Según Muñoz, la llegada se tuvo que reprogramar para mañana [jueves], porque no se podían correr riesgos en la refrigeración de las vacunas, a causa de los bloqueos que se presentan en las vías.



“Hoy llegaban 549.900 dosis de la vacuna contra el covid-19 de la farmacéutica Pfizer, el despacho fue re programado para el día de mañana, dado que no se pueden correr riesgos de refrigeración en el desplazamiento de los biológicos ante bloqueos que se presentan”, escribió Muñoz en su cuenta de Twitter.



El Gobierno espera para esta semana la llegada de alrededor de 2 millones de vacunas. En la noche de este martes llegaron al país 1.000.000 de dosis de CoronaVac, de la farmacéutica china Sinovac, con las que Colombia suma ya 7.527.184 vacunas recibidas.

