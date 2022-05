Reportan 113 hechos violentos y 100 vehículos afectados en paro armado del Clan del Golfo

Vehículos quemados y confinamientos se siguen presentando a más de 24 horas del inicio del paro armado anunciado por el ‘Clan del Golfo’ en respuesta a la extradición de Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’.



Hasta el momento, las autoridades reportan 36 capturas, 113 hechos de violencia y 100 vehículos afectados en los dos días de paro.



Antioquia sigue siendo el departamento más golpeado por este paro armado. Al menos 35 municipios se encuentran afectados y más de 10 vehículos han sido incinerados. En las últimas horas, una persona fue asesinada en el municipio de Fredonia y en el levantamiento, los policías fueron hostigados con ráfagas de fusil.



En Apartadó, en el mismo departamento, se reportó un hostigamiento contra uno de los CAI, donde un policía resultó herido. Hechos similares se replicaron en Carepa y Chigorodó, otros municipios del Urabá antioqueño.



Otro hecho se registró esta madrugada en los límites entre Fredonia y Amagá, en donde incineraron un camión en la vía que conduce del sector de Camilocé a El Cinco.



También se presenta desabastecimiento de gas en Apartadó, Carepa y Chigorodó. Otros municipios en riesgo son Remedios, San Luis, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, Arboletes, Mutatá y San Pedro de Urabá.



Lea además: Más de 30 vehículos incinerados deja el paro armado tras extradición de 'Otoniel'



En el departamento de Sucre, por otra parte, los municipios de Sincelejo y Corozal están cerrados los parqueaderos donde prestan servicios de transporte intermunicipal. En la zona céntrica de Sincelejo el panorama también es desolador, a pesar de que hay acompañamiento de la Policía Nacional.



Entretanto, en el municipio de Corozal las entidades bancarias no están brindando atención al público y algunos locales del mercado optaron por no abrir sus puertas.



Esta misma situación se presenta en la subregión de la Mojana, donde el comercio está cerrado y el servicio de transporte terrestre y acuático hacia las localidades aledañas, permanece suspendido.



En Bolívar, la situación es similar. En Marialabaja, por ejemplo, se cancelaron las clases y el comercio amaneció cerrado.



Esto mismo sucede en Córdoba, donde la población se encuentra confinada y varios vehículos han sido quemados; en Chocó, donde se han reportado confinamientos en algunos municipios, y en Santander, donde las autoridades investigan si la incineración de un taxi en Barrancabermeja tiene relación con el ‘Clan del Golfo’.



Le puede interesar: La Iglesia invitó a los candidatos presidenciales a unirse en un pacto por la no violencia



La grave situación que viven estas regiones fue confirmada por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien dijo que además de los actos criminales de los grupos armados ilegales, “desde la Defensoría del Pueblo hemos podido constatar el temor de las comunidades, por cuenta de las amenazas de los grupos armados ilegales".

La ola de violencia mantiene con temor y confinada a la población de varios municipios del noroccidente del país.



Hemos podido constatar, en terreno, el temor de las comunidades, por cuenta de las amenazas de los grupos armados ilegales.



👉🏽https://t.co/YXsYCsgWrt pic.twitter.com/3NW9v0kWRB — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 6, 2022



"De manera particular vimos que en varios municipios las calles permanecen casi vacías, la mayoría del comercio cerrado, actividades escolares suspendidas, empresas de transporte público paralizadas y población confinada en sus viviendas”, dijo Carlos Camargo.

¿Qué medidas se han tomado?



Tras un consejo de seguridad en Montería, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que se han logrado 36 capturas en los cuatro departamentos que presentan alteración de orden público y se han desplegado 20 caravanas de la Fuerza Pública para llevar seguridad a los territorios.

GobNal y nuestra Fuerza Pública seguirán haciendo presencia y defendiendo la seguridad de los ciudadanos en los territorios.

En Montería, avanzamos en Consejo de Seguridad junto con @mindefensa @PoliciaColombia @COL_EJERCITO y mandatarios de Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre. pic.twitter.com/BDr9JrFvBr — Daniel Palacios (@DanielPalam) May 6, 2022



Además, Molano anunció que se realizarán patrullajes conjuntos con Fuerza Pública en capitales y cabeceras y se protegerán las vías para garantizar el abastecimiento de alimentos y transporte.



Asimismo, se activan pólizas antiterrorismo y se crea el bloque de búsqueda contra Clan del Golfo en tres departamentos.



Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios dijo que “si bien esto es una respuesta a la extradición de un delincuente, el mensaje a quienes pretenden sembrar el miedo debe quedar claro. Vamos detrás de ellos, si les dolió la extradición de alias Otoniel, pues las va a seguir doliendo porque son más los que van a ser capturados, neutralizados y los que saldrán de esas estructuras con rumbo a las cárceles de Colombia o de Estados Unidos”.



Lea aquí: "Aspectos de violencia" no serán parte del proceso penal de 'Otoniel' en EE.UU., según su abogado



Por su parte el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, dijo que se han dado instrucciones permanentes a la Policía con el ánimo de capturar a todos los responsables de estos hechos.



“Esos lugares están en alistamiento de primer grado, todas las medidas de seguridad para nuestros policías, de igual manera para proteger los comercios, las vías, se están realizando consejos de seguridad en todo el país, donde este grupo tiene presencia”, dijo el General.



El director de la Policía explicó además que la mayoría de los hechos violentos de este paro del ‘Clan del Golfo’ están siendo cometidos en el área de influencia de alias ‘Gonzalito’.