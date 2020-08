Álvaro Uribe: renuncia del expresidente al Senado puede hacer que su proceso judicial pase a Fiscalía

Alejandro Cabra Hernandez

La renuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez a su cargo como Senador de la República, puede ser catalogada como una jugada en su defensa, en el marco del proceso judicial que se surte en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por presunta manipulación de testigos configurada en los delitos de soborno y fraude procesal.



Para el expresidente de la Corte, Alfredo Gómez Quintero, "el simple hecho de haber cometido los presuntos delitos siendo senador sólo le da competencia a la Corte mientras mantenga la condición de congresista. Si renuncia, la Corte tiene dos opciones: si el delito no tiene relación con la función o con el ejercicio del cargo, la Corte pierde competencia, el asunto va a Fiscalía en etapa de investigación y se adecuará al procedimiento de la Ley 906 2004".



El segundo panorama para el penalista, es que si se decide que los presuntos delitos sí ofrecen aquella relación, la Corte mantiene la competencia, y se sigue por Ley 600 del 2000 y en menos de 120 días sobrevendrá la acusación.



Fuentes oficiales del alto tribunal en diálogo con Colprensa confirmaron que el proceso podría pasar a la Fiscalía, a menos de que la Sala de Instrucción determine que finalmente los hechos por los cuales es juzgado lo vinculan con su cargo como senador.



Para el exmagistrado Gómez Quintero, "todo depende del raciocinio que haga la Corporación acerca de la relación funcional. No es extraño que se concluya que el ejercicio del cargo de senador se utilizó como un medio que facilitó la ejecución de los delitos".



El expresidente del alto tribunal aseguró que no se debe olvidar que al dictarse la medida de detención domiciliaria se dijo que una de las personas que colaboraron en la actividad que se le señala a Uribe fue un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo. "Por ahí podría sustentarse de alguna manera la relación con el cargo y mantener la competencia".



El abogado penalista Camilo Burbano, por su parte, señaló que sí es posible que el proceso de Uribe pase a manos de la Fiscalía.



"En este caso, cuando un senador renuncia podrían suceder dos cosas: en primer lugar que la Corte se quede con el proceso, siempre y cuando se cumplan con algunos requisitos, que son que los hechos tengan relación directa con el cargo de senador o tenga que ver con el acceso al cargo del mismo, sí por el contrario un senador renuncia al cargo y el hecho no tiene nada que ver con su función como congresista, el proceso debería pasar a la justicia ordinaria".



Para Burbano, el caso del expresidente Uribe no tiene nada que ver con su funciones como senador de la República, por lo cual debe ser la Fiscalía quien le investigue.



Si bien, en el proceso hay posiciones encontradas, la Sala de Instrucción es la única que tiene la potestad de decidir lo que ocurre con el proceso.