¿Qué significa que Colombia sea aliado especial de EE.UU. como no miembro de la Otan?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que designó a Colombia como un aliado especial no miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), debido al apoyo y liderazgo que ha demostrado en diferentes materias internacionales, puntualmente en rechazar los ataques militares de Rusia a Ucrania.



“Me enorgullece anunciar que vamos a declarar a Colombia como uno de los principales aliados no miembros de la Otan, este es el reconocimiento de la estrecha relación que existe entre nuestros países y somos muy afortunados de estar aquí reunidos hablando de diferentes temas y Colombia ha luchado por su país y ha logrado negociar una paz histórica”, expresó Biden durante la reunión.



Por su parte, el presidente Iván Duque aseguró que para Colombia es histórica la declaratoria por parte de Estados Unidos, “significa celebrar este bicentenario de la relación bilateral llevándola al punto más alto de nuestra historia”.



Durante el encuentro, los presidentes resaltaron los 200 años de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. El presidente Biden resaltó el apoyo que le ha dado el territorio nacional a su país en diferentes materias, puntualmente también destacó el apoyo que Colombia le ha dado a los migrantes.



“Ustedes han hecho una labor muy importante y conozco las consecuencias políticas por haber adoptado esa posición que, yo sé, es la posición correcta y acertada. Los retos migratorios en el hemisferio no los puede resolver una sola nación y tenemos que trabajar juntos, estoy solicitando un nuevo marco para que la región entera se ocupe de los problemas migratorios en el hemisferio occidental”, expresó Biden.



La designación, que puede ser otorgada por el Gobierno de Estados Unidos, significa que los países elegidos se convierten en aliados más cercanos a ese país y logran tener planes de trabajo estratégicos en materia militar con el apoyo de las fuerzas armadas norteamericanas, esto sin necesidad de ser miembro directo de la Otan.



El apoyo no incluye un pacto de defensa mutua en caso de que otro país ataque a Colombia o Estados Unidos, lo que permite es un apoyo militar en temas financieros, beneficios a los que no puede acceder cualquier país. Como también aliados externos de la Otan están países como Argentina, Brasil, Pakistan, Túnez, Catar, Taiwán, Nueva Zelanda, entre otros.