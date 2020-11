Álvaro José Carvajal Vidarte

La plenaria de la Cámara de Representantes dio vía libre al Estatuto del

Consumidor Aéreo, el proyecto de ley que busca proteger los derechos de los usuarios de este servicio público, obligando a que las aerolíneas presten un servicio digno y con calidad, asuman las compensaciones y que la unidad y que la Aerocivil haga seguimiento a las tarifas e imponga las sancione cuando estas incumplan sus obligaciones.



El autor del proyecto, el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Fabio Fernando Arroyave, señaló que “estoy muy feliz de que el proyecto continúe su trámite en Senado, porque beneficiará a miles de viajeros, quienes durante años han tenido que aguantar los abusos de las aerolíneas. Repito, no más juguitos de caja y bolsas de papas, tenemos derecho a un servicio digno en el transporte aéreo”.

Señaló que ser testigo de las demoras e incumplimientos en vuelos; excesos en precios de los tiquetes y la poca regulación que tienen las aerolíneas, en especial Avianca, lo motivaron a realizar, a realizar un debate y luego radicar el Proyecto de ley que ahora pasa a sus dos debates al Senado de la República.



Según el congresista, “las aerolíneas deben reconocer los derechos de los usuarios, merecemos una atención que valga tanto como lo que pagamos por viajar en este medio de transporte”.

Principales puntos del proyecto

* Compensaciones: En el proyecto ya no se habla solo de un refrigerio, se exigen pagos con porcentajes que varían según tiempo de retraso y valor trayecto.



* Sobreventa: Estipula que el pasajero debe ser acomodado en el vuelo siguiente en la menor brevedad posible, si el pasajero acepta. De lo contrario deberá reintegrarle, además del valor que pagó y un adicional al 30 % del valor del tiquete.



* Cancelación: Si no se hace con aviso previo dos (2) semanas deberán reembolsar el 100 % del valor tiquete y los gastos en que incurra el usuario afectado.



* Equipaje: si este es extraviado le devolverán 20 % valor trayecto.



* Derecho al Retracto: Permitirlo hasta por 48 horas siguientes a la compra, sin mayores condiciones.



* Equipaje para deportistas: facilitar el transporte de estos elementos y si no exceden el peso máximo establecido, de acuerdo con las condiciones del tiquete, no se le cobre valor adicional.



* Mascotas: Las mascotas que sean apoyo emocional viajarán gratis.



* Seguimiento a las tarifas: Todas las aerolíneas deberán reportar el valor de las tarifas ofertadas detallando los criterios de la fijación del precio final.