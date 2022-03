Presidente Duque confirmó que sí votará en las consultas interpartidistas

El presidente Iván Duque confirmó este jueves que, en las elecciones del próximo 13 de marzo, además de votar para elegir el nuevo Congreso de la República, solicitará el tarjetón de alguna de las tres consultas interpartidistas, aunque el Centro Democrático no participa en ninguna de ellas.



"Me quieren meter en camisas de once varas, pero contesto. Estaré votando el domingo 13 de marzo muy temprano. Yo participé en una consulta hace cuatro años. Creo en las consultas, me parece que son mecanismos muy importantes para la participación democrática", dijo Duque a Blu Radio.



Aunque el mandatario no aclaró por cual consulta interpartidista votará, la consulta que se identifica como más afín al presidente Duque podría ser la del Equipo por Colombia.



El anuncio del Presidente llega luego de que Óscar Iván Zuluaga, candidato oficial del partido, solicitó a sus militantes no participar en la votación, a pesar de que algunos de los candidatos de la colectividad al Congreso, como María Fernanda Cabal, han manifestado su apoyo a algunos candidatos de esa coalición.



Hace algunas semanas, Zuluaga anunció que no participaría en la consulta del Equipo por Colombia, decisión con la que, según trascendió, no estuvo de acuerdo el Presidente.



"La militancia del Centro Democrático no incentivará ninguno de los participantes de dichas coaliciones. El partido y su candidato presidencial se concentrarán en las aspiraciones del Congreso para poder desde allí, como fuerza principal, seguir resolviendo las necesidades de los colombianos", indicó un comunicado del Centro Democrático.



Sin embargo, fue el expresidente Álvaro Uribe, líder de este partido, quien dejo la puerta abierta a los votantes del Centro Democrático para que decidan si votar o no por alguna de las consultas interpartidistas.



"¿El Centro Democrático vota o no vota las consultas? Mi respuesta esta mañana es sí, tenemos un candidato, surgido de un proceso legítimo y es el doctor Óscar Iván Zuluaga. Toda la militancia del Centro Democrático apoyará al doctor Zuluaga. Unos quieren votar en las consultas, otros no lo harán. Vamos a dejar el tema ahí", precisó Uribe.