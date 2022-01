Precandidato presidencial Enrique Peñalosa fue hospitalizado de urgencia por covid-19

El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial de la coalición Equipo por Colombia, Enrique Peñalosa Londoño, fue internado de urgencias en la noche de este jueves en el Hospital Simón Bolívar de la capital del país.



Según trascendió, Peñalosa presentó un cuadro de dificultad para respirar, al parecer asociado a los síntomas del covid-19 que él mismo confirmó en su cuenta de Twitter.



Justamente en la tarde de este jueves, cuando al norte de Bogotá se realizaba la reunión del Equipo por Colombia para oficializar el ingreso del Partido Mira y definir el de Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, Peñalosa se excusó de asistir, y dijo en su cuenta oficial de Twitter que salió positivo para coronavirus.



"Me habría encantado estar con mis compañeros de Equipo Por Colombia en el evento con Aydeé Lizarazo candidata presidencial del MIRA y con el Senador Carlos Guevara. Juntos trabajaremos por Colombia. Por tener covid no pude asistir", escribió el precandidato.



Aunque fue confirmada su presencia en el Hospital, no se conoce un parte oficial del centro asistencial sobre la evolución del estado de salud del aspirante a la primera magistratura dl Estado.



