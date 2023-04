Por tercera vez roban cargamentos de mercancía colombiana en el centro de Venezuela

Cargamentos de importación de Colombia a Venezuela que ingresan por la frontera del Táchira están siendo robados en las carreteras del centro de Venezuela. En las últimas tres semanas ya han robado a tres gandolas repletas de mercancías importadas en plena Autopista Regional del Centro.



Estos hechos delincuenciales están ocurriendo en el tramo Valencia-Caracas, zona donde despojan las gandolas de materias primas, bebidas gaseosas y energéticas.



Así lo denunció el diputado Juan Carlos Palencia, miembro de la Comisión de Frontera de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien exigió a los cuerpos de seguridad del país a que brinden una seguridad efectiva a los empresarios tachirenses y dueños de gandolas que salen desde las aduanas de San Antonio y Ureña, y van hacia Caracas, Distrito Capital.



“Nos dicen que está operando una banda que se llama Las Tres Cruces con complicidad de algunos cuerpos de seguridad”, explicó el diputado.



Describió que, de acuerdo con la denuncia interpuesta en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes abordan las tracto mulas son dos motorizados de la Guardia Nacional, los detienen a la derecha y luego llegan los vándalos a saquear y secuestrar a los conductores.



Por otro lado, se conoció que una de las denuncias fue realizada el pasado 27 de marzo, luego de que un camión año 1997, cargado con más de 6.000 cajas de cerveza de origen colombiano, quinientas cajas de Gatorade, y más de 400 cajas de bebidas energizantes de marcas colombianas, entre otras mercancías, fue abordado en la Autopista Regional del Centro por dos presuntos guardias nacionales, quienes les dieron la voz de alto, y le manifestaron a los conductores que se detuvieran en la orilla de la autopista, pero al acatar dicha orden y bajar del vehículo, se les acercó una camioneta de alta grama desde donde se bajaron cuatro sujetos, quienes portando armas, sometieron a los conductores del vehículo de carga.



A los conductores junto al transporte con la mercancía los introdujeron a un lugar desconocido, desde donde se llevaron la mercancía antes mencionada y posteriormente los liberaron junto al vehículo.



Por ello, Juan Carlos Palencia solicitó a extremar las medidas de seguridad y a tomar cartas en el asunto, dado que este tipo de hechos podría desalentar el comercio binacional y esa reactivación económica que tanto desea Colombia, y sobre todo Venezuela. “Queremos que nuestros empresarios colombianos inviertan en Venezuela e inviertan en Colombia, pero con este tipo de inseguridad lo que se hace es desestimular la inversión”, añadió.



Dijo que no se justifica que desde San Antonio del Táchira a Caracas hay 189 alcabalas, “pero esas alcabalas no sirven para nada, queda demostrado, porque si roban en la Autopista Regional del Centro y secuestran las gandolas, quiere decir que solo están pendiente es de la matraca y hostigar a los empresarios”. Recordó que en la cantidad de puntos de control que existen al centro del país suelen orillar a los transportistas de productos que van desde el Táchira para pedirles de lo que llevan y en las carreteras hay modos operandi para hacer detener los vehículos de carga para saquearlos.



En algunas vías, los grupos delictivos también lazan los famosos “miguelitos”, que son clavos y púas puestos en el pavimento para hacer que las llantas se desinflen, logrando que los conductores se detengan.



El diputado de la AN, aprovechó la oportunidad de solicitar a las autoridades que bajen los costos de los aranceles para las importaciones, en vista que del lado colombiano los precios oscilan entre 1.000 y 1.500 dólares, pero del lado venezolano ascienden a 5.000 y 12.000 dólares, motivo por el cual pide que estos precios se sinceren a fin de que los precios de los productos resulten más accesibles al bolsillo de los venezolanos.