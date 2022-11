Petro pidió investigar pronto caso de menor abusada sexualmente en Transmilenio

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, pidió investigar el presunto caso de abuso sexual a una menor de edad en una estación de Transmilenio en Bogotá.



“Hilary fue activista en mi campaña presidencial, y fue abusada sexualmente en una estación de Transmilenio. Le solicito a la Policía en la la brevedad del tiempo la captura del criminal”, afirmó Petro en Twitter.



"Hilary fue activista en mi campaña presidencial, y fué abusada sexualmente en una estacion de transmilenio. Le solicito a la policía en la la brevedad del tiempo la captura del criminal. https://t.co/1TF7z6gQdE — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 3, 2022"

La afirmación del mandatario colombiano se da en medio de las manifestaciones y actos vandálicos que han ocurrido en la tarde de este jueves en Bogotá, en torno a ese caso de abuso sexual.



Por medio de un video difundido en sus redes sociales, la menor de 17 años aseguró que fue abusada sexualmente en una estación del sistema de transporte y expresó que no pudo hacer ninguna denuncia porque le manifestaron que no era caso de urgencia.



Según el relato de la denunciante, todo empezó cuando se bajó de la ruta B12 y junto a ella un hombre de apariencia sospechosa, quien, al ver la ausencia de personas y seguridad en esa estación, procedió a robarla y posteriormente a violarla.



“El señor miraba para todos los lados y vi que sacó algo de la maleta. Este hombre llega detrás de mí y me amenaza con un cuchillo, me dice que le entregue todo lo que tengo, yo se lo doy, me empieza a amenazar y a decirme muchas cosas obscenas, me dice que quiere coger”, contó la joven, quien afirmó que en el lugar no había presencia de la Policía ni de algún vigilante, “la estación estaba completamente vacía”.



Así entonces, a punta de amenazas, el hombre la saca del lugar y la lleva a la parte de atrás de esta, donde habría cometido al abuso.



“Me cogió de la mano y empieza a sacarme de la estación. Me llevó detrás, procedió a bajarse los pantalones mientras me seguía teniendo amenazada y me obligó a realizarle sexo oral. Intentó tocarme por debajo del short, a lo que yo intentaba correrlo con las pocas fuerzas que tenía porque del miedo no pude hacer absolutamente nada”.



Según el testimonio de la víctima, tiempo después dos jóvenes que llegaron a la estación y se percataron que algo estaba sucediendo, “se acercaron y este hombre se va corriendo, yo me doy cuenta de que hay dos muchachos dentro de la estación y lo que hago es ir a pedirles ayuda, ellos me auxilian totalmente. Yo iba de camino a verme con mis amigas, me ayudan a escribirles, y ellos me acompañan a encontrarme con ellas”.