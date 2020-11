Parque Tayrona reabre a turistas desde este miércoles, lo que debe saber para ingresar

Erika Mantilla

El Parque Nacional Natural Tayrona reabre este miércoles a visitantes interesados en el ecoturismo, luego de ocho meses de permanecer cerrado por la pandemia el covid-19. La reserva solo recibirá 3.535 personas cada día, con el fin de garantizar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud.



Aunque reapertura estaba prevista para el pasado 18 de noviembre, tuvo que ser aplazada por las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Iota.



Para ingresar al parque es obligatorio acatar las medidas de bioseguridad establecidas para esta fase, tanto aquellas dispuestas y coordinadas con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Las personas deben usar tapabocas y se realizará toma de temperatura, así como desinfección de pies y manos en el ingreso. Durante la visita se repetirán estas acciones en los puntos dispuestos a lo largo del parque y se exigirán elementos de protección personales.



Además, como en todos los parques naturales de Colombia, está prohibido el ingreso de plásticos de un solo uso.



En cuanto a las medidas dispuestas en coordinación con las comunidades Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, que residen en el parque, piden a los visitantes ingresar al Tayrona de forma tranquila y sin cargas emocionales negativas. Insisten en agradecer su estadía así como las experiencias que permite el parque.



Los horarios de ingreso y salida para cada zona se establecieron de la siguiente forma:



Sector Zaino

Ingreso de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. Salida de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.



Sector de Calabazo

Ingreso de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. Salida de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.



Sector Palangana

Ingreso de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Salida de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.



Sector de Bahía Concha

Ingreso 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Salida de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.



El ingreso marino dependerá de las condiciones meteorológicas y de las disposiciones y recomendaciones de la Dimar. El horario de entrada será de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y la salida entre 1:00 p.m. y 4:00 p.m.



Los derechos de ingreso deben cancelarse en las taquillas ubicadas en cada entrada. También se debe adquirir una póliza de seguro y rescate, según lo establece la Resolución 092 de 2018.



El control del ingreso, de la capacidad del parque y las orientaciones y guías al público estarán a cargo de los guardaparques y de equipos capacitados del distrito de Santa Marta.