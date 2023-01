Padres de Paula Durán ya tienen todo listo para encontrarse con su hija en Estados Unidos

Este jueves, 19 de enero de 2023, los padres de Paula Durán, la joven diagnosticada con cáncer cerebral en Estados Unidos, viajarán a California para acompañar a su hija, luego de que les fuera concedida la visa humanitaria para ingresar a dicho país.



Así las cosas, la familia ya tiene todo listo para emprender este viaje y encontrarse con su hija en esta difícil situación que ha conmovido a todo el país, por ello, se conoció que la aerolínea Latam donó los pasajes para que ambos padres pueden viajar.



"Me levanté muy temprano para llevar a la niña mayor al colegio y fue cuando revisé mi celular y vi que le habían aprobado la visa a don Eder y doña Iris, realmente es un alivio porque los necesitamos acá. Necesitamos esos refuerzos porque es realmente una batalla que nos ha ganado mucho terreno, pero falta lo más importante que es vencer este cáncer", dijo Sergio Vega, esposo de Paula, para una entrevista con Caracol noticias.



Además, según Caracol TV, fue Pamela Monroy, una abogada bogotana, quien se encargó de tramitar toda esta labor humanitaria y así permitir este encuentro.



“Yo los contacto a través de WhatsApp y les pregunto qué quieren hacer. Ellos, en realidad, estaban muy incrédulos porque tenían mucha gente que les decía, les voy a ayudar, les voy a ayudar y les cuento qué les propongo como plan de trabajo de acuerdo al caso y ella me dice: ‘Usted le genera confianza’”, indicó Monroy.



Desinteresadamente, fue ella, quien decidió ayudar a los padres de Paula, desde que se conoció su lamentable diagnóstico en Estados Unidos.



“Lo quería hacer por ayudarlos, no por figurar, no por aparecer y me sentí por eso feliz de haberlo hecho, como, digamos, tras bambalinas, y que cuando saliera la noticia pudiéramos dar una buena noticia”, agregó Monroy.



Hasta el momento se conoce que los padres de Durán harán conexión en Miami, para luego desplazarse hacia San Francisco, California, lugar donde la mujer, de 27 años y su esposo, los esperan con anhelo.



Por su parte, Gloria Camargo, madre de Paula, señaló que: "Yo estoy feliz, no lo podía creer; casi me desmayo. Hubo tensión, hubo momentos de pensar que nos la iban a negar, pero todo salió bien. Desde el comienzo la Embajada tuvo mucha solidaridad porque el proceso fue muy rápido. Lo único que quiero es llegar y abrazar a mi hija".