"OMS ha dicho que no es necesaria prueba PCR a viajeros": Minsalud sobre fallo de juez

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que por el momento no se exigirá la prueba PCR para covid-19 a los viajeros que ingresen al país. Según el ministro, el fallo del Circuito de Bogotá, que estableció nuevamente el requisito de la prueba PCR para ingresar al país todavía no se encuentra en firme.



"La OMS ha dicho que no es necesaria prueba PCR a viajeros, ya que estas pruebas no mitigan el riesgo de manera relevante, puesto que en un paciente asintomático pueden tardar días en dar el resultado y entre el momento en que se toma la prueba y se da el viaje, la persona puede perfectamente contagiarse", afirmó el ministro.



Ruiz explicó que también se le pidió al juez aclarar la fecha en la que se podrá quitar esta restricción, los criterios epidemiológicos utilizados para imponer la prueba nuevamente y las consideraciones operativas en torno a la prueba PCR.



El ministro afirmó que hasta que no se obtenga la respuesta del juez la prueba no estará vigente en el país.

Ruiz recordó que basados en los criterios epidemiológicos actuales, el Gobierno tomó la decisión de levantar este requisito debido a que no se consideraba necesario.



“Inicialmente tuvimos una fase de contención donde tenía sentido limitar la entrada de viajeros, pero desde hace tiempo ya nos encontramos en una fase de mitigación en la cual los niveles de contagio del país son similares a las de otros países con los cuales Colombia tiene intercambio comercial de turismo y demás”, afirmó el ministro.



El líder de la cartera de salud enfatizó en que en el momento actual no tiene sentido limitar la actividad aérea, el derecho a la movilidad de las personas, ni imponer una restricción por un tiempo indefinido.



Ruiz aclaró que la determinación de levantar la prueba para los viajeros se concertó previa consulta con la OPS y con el comité de expertos nacionales e internacionales, la Asociación Colombiana de Infectología y varias universidades.



“Por ahora simplemente estamos pidiéndole al juez que nos haga la aclaración, nosotros esperamos y tenemos la esperanza de que haya una consideración, que se mire esto bajo argumentos técnicos y con eso poder saber qué medidas tomar en el futuro”, aseguró Ruiz.

En cuanto a las negociaciones para la obtención de las vacunas para covid-19, el ministro indicó que como país “estamos muy avanzados en negociaciones bilaterales. Colombia siempre se ha caracterizado por garantizar la eficacia de la vacuna y, por lo tanto, no vamos a comprar vacunas que no tengan las respectivas aprobaciones de seguridad y calidad. Próximamente daremos noticias sobre los resultados de esas negociaciones".

Además, agregó que el país cuenta con un plan de vacunación específico, "serán 15 millones de personas las que serán vacunadas.



Por último, el ministro aclaró que la vacunación se realizará con el esquema que cuenta el país. Los encargados de realizar estas jornadas serán las IPS y los puntos de vacunación dispuestos a nivel nacional.