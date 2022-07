"Nunca ha participado en política": presidente Duque defiende al general Zapateiro

En medio de un acto público en el departamento de Bolívar el presidente Iván Duque defendió al comandante saliente del Ejército, general Eduardo Zapateiro, ante los señalamientos sobre su presunta participación en política.



El mandatario de los colombianos asistió este sábado al municipio de Cicuco para la entrega de uno de los últimos centros sacúdete de su gobierno. Durante una de sus intervenciones, Duque elogió a Zapateiro y aseguró que el General nunca participó en política.



“Decía alguien, es que el general Zapateiro participa en política. No señor, usted nunca ha participado en política. Usted y las fuerzas militares de nuestro país son apolíticas, pero qué quiere decir apolíticas, no que sean indiferentes, sino que son los bastiones, los protectores y los garantes de la estabilidad institucional de la patria. Así es la labor de los soldados”, dijo Duque.



Y, además, aprovechó el momento para halagar al saliente Comandante del Ejército. “Usted es un gran soldado, se lo quiero reconocer hoy y siempre. Porque a usted le ha tocado enfrentar múltiples ataques”, mencionó el Presidente.



Lea además: Duque asegura que no permitirá el ingreso de Nicolás Maduro al país para posesión de Petro



Zapateiro, por otra parte, anticipó su despedida: “No quería expresar lo que siento hasta el 20 de julio que fue lo que anuncié, pero yo solamente quiero decirle que estamos frente a un mandatario, y no soy político, soy general de la República, un soldado, pero tengo que conocer la política para trabajar con ese conductor político que ustedes están hoy aplaudiendo aquí”.



El pasado martes 28 de junio Zapateiro anunció que el próximo 20 de julio dejará su cargo. En las tropas en la base de Tolemaida aseguró que después de 40 años en la institución, ese día le dirá adiós al país.



Es de recordar que en medio de la campaña electoral el General provocó una fuerte controversia, cuando tuvo un enfrentamiento a través de redes sociales con el entonces candidato presidencial Gustavo Petro.



En su momento, Zapateiro criticó duramente al hoy presidente electo por sus comentarios sobre el asesinato de siete uniformados en un ataque cometido por el ‘Clan del Golfo’.