Duque asegura que no permitirá el ingreso de Nicolás Maduro al país para posesión de Petro

El saliente presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que mientras que él sea el mandatario del país, Nicolás Maduro no vendrá a Colombia y menos a la posesión de Gustavo Petro, el próximo 7 de agosto, porque Maduro no es reconocido como mandatario de la nación vecina.



Duque, quien estuvo en la carrera atlético de los héroes, señaló que “no es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido por mi como presidente legítimo de Venezuela y mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como presidente del Venezuela a territorio colombiano”.



Manifestó además que luego que el deje el cargo, ya será un asunto propio del nuevo mandatario nacional la forma en que lleve esa relación, “cuando yo ya deje la Presidencia ya que el próximo presidente decidirá que relación va a tener con él”.



Por otra parte el presidente Duque se refirió al aumento del precio de la gasolina para éste mes de julio. Destacó que hay tres situaciones que se deben resaltar, por un lado es “tenemos que el precio de la gasolina sigue siendo el más bajo desde antes de la pandemia, en febrero de 2020”.



Un punto más, según Duque, es que esta relativamente es el primer aumento del 2022 y se hace con una tendencia predecible y para dar tranquilidad que no se disparará.



Finalmente aseguró que en Colombia el precio del combustible sigue en la tendencia, comparado con los países de la región, de tener un costo más bajo.