Nueva vacuna contra el dengue ensayada en Colombia protegería por más de cuatro años 

La compañía biofarmacéutica a nivel mundial Takeda anunció que su vacuna experimental contra el dengue logró prevenir el 84 % de los casos de dengue que requieren internación por dengue y el 61 % de los casos sintomáticos por un plazo de cuatro años y medio, según un ensayo clínico realizado en países de la región como Colombia.



Según el ensayo clínico a largo plazo Tides (Estudio de Eficacia de la Inmunización Tetravalente contra el Dengue), la vacuna TAK-003 podría ser una valiosa incorporación al limitado arsenal de batalla contra el dengue, particularmente por la protección demostrada de esta vacuna contra el riesgo de internaciones.



“El dengue es una enfermedad con impacto mundial, en América Latina y Asia, donde la enfermedad es prevalente hay grandes poblaciones expuestas al dengue. El ensayo Tides fue diseñado para visibilizar la realidad del riesgo del dengue incluyendo individuos no infectados. Los recientes resultados muestran una evaluación sostenida por cuatro años y medio”, explicó Marcela Fuquen, líder médica de la Unidad de Vacunas para Takeda Colombia.



Además, informaron que la observación de eficacia de la vacuna fue variable según el serotipo del virus y se mostró consistente con los resultados reportados previamente. La vacuna TAK-003 fue generalmente bien tolerada y no se identificaron riesgos de seguridad importantes. Tampoco se observó un agravamiento de la enfermedad durante los 54 meses de seguimiento y análisis exploratorio.



Lea también: Gobierno Nacional afirma que Colombia pasa por un pequeño pico de covid-19



“Estamos muy satisfechos con los resultados observados con esta vacuna, que no solo contribuye a proteger del contagio, sino que evita hospitalizaciones, con muy buenos niveles de tolerabilidad y escasos efectos secundarios”, dijo.



El ensayo Tides es el estudio clínico de intervención más grande que Takeda haya realizado a la fecha, el cual incorporó a más de 20 mil niños y adolescentes sanos de entre 4 y 16 años en ocho países con dengue endémico en los últimos 4 años y medio.



Los datos se dieron a conocer el 9 de junio de 2022 en el marco de la octava Conferencia de Europa del Norte sobre Medicina del Viajero (NECTM8) con planes de exponer los resultados en nuevos encuentros futuros.



Actualmente, TAK-003 está en fase de revisión regulatoria para ser usada en la prevención de la enfermedad del dengue en niños y adultos en la Unión Europea y en cierto grupo de países con dengue endémico.