Noviembre tendrá lluvias con intensidad superior a 20 %, tocando límites de 70 %

Para esta última semana de octubre y todo noviembre las lluvias no darán tregua y seguirán con intensidades superiores a 20% tocando límites de 70% en algunas regiones del país, así lo explicó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), quienes además apuntaron que el comportamiento esperado de las variables meteorológicas para los próximos meses no solo estará influenciado por el ciclo estacional típico de la época del año, sino también por el otro tren de ondas que se predicen entrarán al país y la evolución de La Niña en lo que resta de 2022.



“Los últimos días de octubre nos empieza a invitar nuevamente a días muy lluviosos y persistente, noviembre también estará con intensidades muy significativas especialmente en la región Caribe, podemos esperar incluso 70% sobre lo normal de las lluvias de la región y los departamentos donde esperamos sean más fuertes están nuevamente La Guajira, Magdalena y Cesar”, dijo Yolanda González, directora del Ideam.



De hecho, y en cuanto a las regiones se refiere y según predicciones del Ideam, San Andrés y Providencia al igual que la región Pacífica tendrán precipitaciones propias de la época del año, exceptuando el litoral de Nariño donde se estima una reducción de precipitaciones de 20%, para la región Andina se predicen lluvias entre 20% y 30% por encima de los registros históricos en sectores de Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Tolima y Huila.



Mientras que la región Caribe que es a tal vez la que más lluvias fuertes presente, se prevén valores de precipitación cercanos a los promedios históricos excepto en Atlántico, Magdalena, centro-occidente de Cesar, centro-norte de Bolívar y sectores de Sucre donde se estiman volúmenes de lluvia entre 20% y 40% por encima de los promedios históricos.



De otro lado, y según explicó la Directora del Ideam, entre las razones que han mantenido esta temporada de lluvias por encima de los niveles históricos, también se encuentran la ubicación geográfica del país, así como las ondas tropicales originarias de los huracanes que han estado más significativas y frecuentes que en otras épocas del año.



“Estamos en el trópico y estamos influenciados por el hemisferio Norte y el hemisferio Sur, octubre y noviembre son nuestros meses más lluviosos en el país y si analizamos, por el Océano Atlántico transitan las ondas tropicales que son las originarias de los huracanes que durante octubre y lo que viene de noviembre estarán más significativas. Ahora lo que viene es otro tren de onda, se debe venir como tres ondas tropicales y cuando llegan generan esos periodos de tres o cuatro días muy lluviosos”, apuntó González.



Agregó que actualmente estas ondas están transitando no solo por la región Caribe sino también por el pie de monte llanero y por la región Andina. A medida que se van movilizando, dejan lluvia significativa en zonas como el Golfo de Urabá, Chocó y el archipiélago de San Andrés y Provincia.



Sumado a esto, Colombia también presenta variables y condiciones propias de climatología que hacen que en esta época del año las ondas tropicales, la cercanía de los huracanes y el ramal de zonas de confluencia tropical hayan estado muy activas y por ello al país están ingresando por todas las regiones intensas lluvias.

Seguimiento hidrológico y deslizamiento de tierra

Durante el resto de octubre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd) y al Sistema Nacional Ambiental (Sina), que los niveles de los ríos Magdalena y Cauca se mantendrán en una tendencia de ascenso con niveles en el rango de niveles altos.



Además, con la ocurrencia de lluvias en algunas cuencas a lo largo de la región Andina esperan incrementos en los niveles de afluentes de la cuenca alta del río Cauca, particularmente en la cuenca del río Pescador en la margen izquierda y los ríos Cañas y Obando en la margen derecha en jurisdicción del departamento de Valle del Cauca y el río Risaralda en el departamento de Risaralda.



En cuanto al deslizamiento de tierras, el Ideam informó que dada la temporada del año y de acuerdo a las condiciones climáticas previstas para el territorio colombiano donde se prevé aumento en las precipitaciones, en octubre y noviembre se espera que los suelos en zonas inestables o de ladera continúen presentando aumento en su proceso de saturación, por lo que la amenaza de deslizamientos de tierra continúa presente y se podrá ir incrementando, razón por la que se prevé alta la probabilidad de ocurrencia, principalmente en amplios sectores de la región Andina en los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima, Santander, como también en la región Caribe, en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Perijá, en los departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena, así como en la región Pacífica, en algunas zonas del departamento de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, como también en algunos tramos del Piedemonte Amazónico y Llanero, en los departamentos de Meta, Casanare, Putumayo y Caquetá.