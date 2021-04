Juan Felipe Delgado Rodriguez

"No es una reforma tributaria": Duque sobre nuevas medidas económicas

El presidente Iván Duque aseguró que su plan económico no es una reforma tributaria y que la idea de las medidas de su gobierno es que se proteja al país de los efectos de la pandemia del covid-19.



En dialogo con Caracol Radio, el mandatario indicó que con la pandemia se tuvo que proteger el sistema de salud y a las familias más pobres del país.



Además, explicó que las medidas implicaron gastos significativos y resaltó que la idea es extender dichos programas ante la situación global.

"Esto no se trata de una Reforma Tributaria, se trata de una financiación al país por lo que ha sido la pandemia, las consecuencias económicas que ha traído. Ninguna medida de carácter tributario que se adopte entrará en vigencia en 2021. Todas están previstas para generarse en el 2022", comentó.



El jefe de Estado manifestó que para el año siguiente puede darse una crisis mundial de la deuda por lo que habría que llevar a cabo una “transformación social sostenible”, por lo que desaprobó que muchos se refieran a sus políticas como una reforma tributaria.



"La competencia será muy grande, por eso queremos que Colombia tenga una buena solvencia económica”, indicó.



También enfatizó en la alta tasa de desempleo que hay en el país, donde atribuyó que los jóvenes son los que más se han visto afectados por la pandemia.



"Hemos diseñado una estrategia para ir monitoreando la situación en el país. No se puede bajar la guardia, y la recomendación para lo que queda de la Semana Santa, es que no generen aglomeraciones familiares. Nosotros hemos empezado a tener diálogo con el sector privado para lograr alianzas y producir parte de las vacunas en el territorio nacional", señaló.

Es preciso mencionar que en medio del dialogo le preguntaron a Duque sobre quiénes serían "los más golpeados" por las medidas, pero el mandatario optó por no hacer referencia al tema.



"Yo no quisiera que una conversación sobre la solidaridad social la miremos en términos de golpeados y no golpeados, sino que la miremos en cuestión de la solidaridad como principio", dijo.



Más de 279 mil desempleados en Cali

Las noticias sobre la evolución del mercado laboral en la ciudad de Cali no son tan alentadoras. Según el Dane, para el trimestre diciembre del 2020 a febrero del 2021 la tasa de desempleo de la ciudad llegó a 19,3%.



Eso significa que había en la capital del Valle y su área metropolitana 279.000 personas sin ocupación, para el trimestre analizado, 88.000 más que en igual lapso del año inmediatamente anterior.



Asimismo, la ciudad tenía 1.161.000 personas ocupadas, 111.00 menos que un año atrás, según el informe que presentó el Dane.



La buena noticia para la ciudad es que cinco sectores productivos volvieron a crear puestos: construcción (2.800 más); transporte (4.200); comunicaciones (4.500); electricidad (2.800) y agricultura (348). Mientras que la industria, el comercio, las actividades artísticas, la administración pública siguen sin recuperar la contratación.



Carlos Andrés Pérez, director Económico de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que la dinámica del mercado laboral en las principales ciudades del país continúa reflejando el gran desafío que representa materializar la reactivación económica, en medio de las restricciones de operación que enfrentan muchos sectores como turismo, comercio y algunas actividades manufactureras.



“En el caso específico de Cali se debe destacar que el sector de la construcción ya registra resultados positivos en términos del número de personas ocupadas, lo que permite esperar que en próximos meses se materialice una reactivación de actividades manufactureras y de servicios relacionadas con este sector”, afirmó.



Según el Dane, solo para el mes de febrero la tasa de desempleo de Cali se situó en 20,7% y la de Bogotá en 20,3%. La dos ciudades fueron las que mayor afectación presentaron en su mercado laboral para el segundo mes del año.