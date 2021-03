Murió en Bogotá la 'Primera dama de la televisión', Gloria Valencia de Castaño

User Admin

Gloria Valencia de Castaño nació en Ibagué el 27 de julio de 1927, es recordada por haber sido pionera de la televisión colombiana y presentadora de programas como Feliz Cumpleaños Ramo y Naturalia.

La gran pionera de la televisión nacional, Gloria Valencia de Castaño, falleció en la noche del jueves en Bogotá, en la Clínica del Country. El próximo 27 de julio esta tolimense ilustre cumpliría 85 años, pero una afección respiratoria se la llevó cerca de las 8:00 p.m., para sorpresa de varias generaciones de colombianos que guardaban de ella inolvidables recuerdos.La muerte de doña Gloria Valencia cierra el primer capítulo histórico de la televisión en Colombia. Ella vio nacer a la 'pantalla chica' un 13 de junio de 1954 y se consagró con ella, por más de 40 años, desde uno de sus primeros pasos, 'El lápiz Mágico'.Desde entonces, doña Gloria se convirtió en la 'primera dama de la televisión' y en la imagen insigne de las generaciones que siempre la recordarán por programas culturales como 'Conozca autores' que contó con el escritor León de Greiff como invitado inaugural, y en los ochenta y noventa con 'Naturalia', el primer programa dedicado a la admiración y respeto por la naturaleza y que se trasmitía a medio día. Su imagen revolucionó a la naciente televisión colombiana, al ser la primera mujer en aparecer en ese medio. Pero esto fue mucho después de graduarse del Colegio La Presentación, en Ibagué; de estudiar filosofía y letras en la Universidad de los Andes, en Bogotá, y de contraer matrimonio en 1947 con Álvaro Castaño Castillo con quien tuvo dos hijos, Pilar y Rodrigo, y fundó en 1950 la emisora cultural HJCK ‘El mundo en Bogotá, que hoy transmite vía internet. Contaba que en aquellos tiempos ninguna niña bien se metía a la televisión, porque se asociaba con cómicos, con simples espectáculos o con cosas prohibidas y raras.Pero ella no tenía miedo y no le importaba lo que pudieran decir, primero porque estaba casada, y con mi esposo estábamos impulsando la HJCK, una emisora de intelectuales. En 1957 trabajó con la programadora Punch en el espacio Por los caminos de la patria, y desde 1963 trabajó con RTI en programas que llegaron a ser muy populares, como El Precio es Correcto, Estudio Uno y Cumpleaños Ramo. Luchadora incansable por la biodiversidad y la sostenibilidad del planeta a través de su programa Naturalia, también fue gestora de una hazaña ecológica: traer a Colombia, en 1981|, al oceanógrafo francés Jacques Cousteau, quien se convirtió en asesor de su programa y a quien le unió una amistad de más de 20 años.Su importancia en el mundo de las comunicaciones del país fue reconocido con múltiples premios y homenajes desde 1957 con el Nemqueteba, el Ondas de España en el 70, el Ondra en el 71, reconocida como mejor presentadora de Latinoamérica con el Premio Guaicaipuro de oro de Venezuela en el 78, el Murillo Toro en sus 30 años en la televisión, un Simón Bolívar en el 87, un India Catalina a toda una vida en el 88, un TV y Novela en el 2000 y 2001, y la Orden Garzón y Collazos de la Fundación Musical de Colombia y Homenaje de la Asociación Colombiana de Locutores (ACL) en 2007.También es muy recordada por presentar el Concurso Nacional de la Belleza en Cartagena, durante los años de máximo esplendor del certamen. Aunque en los últimos años se alejó de las cámaras, escribió hasta el último día y dirigió programas de música clásica en la HJCK.Su hija, la también periodista y presentadora Pilar Castaño, dijo que Gloria tuvo la fuerza interior más formidable que pueda existir, todos los ingredientes internos para que no caminara sino que se elevara. Desde Naturalia Gloria Valencia de Castaño apoyó la protección de la naturaleza: