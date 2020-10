Muertes en las vías de Colombia se han reducido durante el 2020

Natalia Moreno Quintero

En las vías de Colombia murieron menos personas entre enero y septiembre de este año que en ese mismo lapso de 2019, sin embargo, los motociclistas representan el 51,7 % de los decesos en estos siniestros, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ansv.



En total, van 3956 muertos, frente a los 4761 registrados el año pasado, lo que, a todas luces, representa un indicador positivo.



Las razones que más generan accidentes son exceso de velocidad, desobedecer señales de tránsito, conducir en estado de embriaguez y fallas mecánicas.

Darío Hidalgo, investigador y especialista en asuntos de movilidad, señala que la reducción principalmente se dio porque este año hubo menos tráfico, principalmente por las cuarentenas estrictas que se emplearon entre marzo y abril con el objetivo de reducir la velocidad de contagio del coronavirus. Señaló que al darse “una reducción de la congestión, aumentó la velocidad y eso generó mayor letalidad”.



La Ansv destacó que el componente pedagógico y de respeto de las normas de tránsito es un aspecto clave. No obstante, Hidalgo planteó que el país tiene retos en la regulación y certificación de las capacidades del motociclista.



Por ejemplo, dijo que muchas de los accidentes que cobran vidas de las personas son con objetos fijos, lo que quiere decir que algo está fallando en la habilidad o en la capacidad de frenar de la motocicleta. “Nuestro sistema de licenciamiento necesita un refuerzo, porque en muchos países se hace una prueba práctica que certifique, pero aquí eso sucede en una escuela, no a través de una prueba”.