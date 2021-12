Molestia por hundimiento de proyecto que recortaba vacaciones de los congresistas

Luego de que no fue aprobada la reforma constitucional que buscaba recortar el periodo de vacaciones de los congresistas, varios sectores reaccionaron al hundimiento de la iniciativa y manifestaron su descontento.



De hecho, uno de los primeros en pronunciarse fue el representante a la cámara y autor de la iniciativa, Gabriel Santos, quien explicó que no se realizó la octava y última votación del proyecto porque en la Plenaria del Senado no había el quórum necesario.



"Hoy es un día oscuro para el Congreso. El Senado le da un mensaje fatal a la ciudadanía hundiendo el proyecto que pretendía recortar las vacaciones de los congresistas. Un Senado que parece legislar única y exclusivamente por los intereses de los poderosos y no por las iniciativas de los ciudadanos. Colombia merece mejores congresistas", dijo Santos.



La iniciativa, que pretendía recortar el periodo de vacaciones de cuatro a tres meses, estaba en su octava y última votación. Además, como es una reforma a la política, no puede ser discutida en sesiones extraordinarias.



"Ahora tenemos una obligación en marzo de elegir congresistas dispuestos a autorregularse y alejarse de sus privilegios, no como la clases desprestigiada que le mandó ese mensaje al país hundiendo el proyecto que buscaba recortar las vacaciones, injustificadas, del Congreso", comentó el representante por el Centro Democrático.

Hoy es un día oscuro para el Congreso. La Plenaria del Senado desintegró el quórum justo cuando íbamos a debatir nuestro proyecto para reducir las vacaciones de los Congresistas, dejándonos sin tiempo para dar el último debate. En 30 segundos se acaba el trabajo de un año. pic.twitter.com/SwwjRRkFal — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) December 16, 2021



​Tras conocerse que los congresistas iniciarán las sesiones el 16 de marzo y no el 16 de febrero, como proponía este proyecto de enmienda constitucional, algunos políticos aseguraron que es necesario que se vuelva a presentar en la próxima legislatura.



"Es una vergüenza que el Senado haya hundido el proyecto de Gabriel Santos para reducir el receso legislativo. Gabriel, hay que insistir. El Nuevo Liberalismo va a apoyar esa iniciativa a partir de julio del año entrante", indicó Carlos Fernando Galán.



"Lamentable, pero no sorprendente, que el Congreso de la República haya hundido el proyecto que buscaba reducir el receso legislativo. Colombia necesita congresistas comprometidos y que estén a la altura de su responsabilidad, no que se vayan de 'vacaciones' cuando deben decidir", comentó el precandidato presidencial Sergio Fajardo.



"El hundimiento del proyecto de ley que pretendía reducir el receso del congreso es grave, pero más grave es que no hayan asistido ni siquiera a debate. Se confirma una vez más lo ineficiente y vergonzosa que es este cuerpo colegiado", escribió @arias_palacio1 en Twitter.



Teniendo en cuenta que la iniciativa estaba en el punto 10 de la sesión y que se hundió porque faltaban cerca de 10 senadores para completar el quórum, Juan Diego Gómez, presidente del Congreso de la República, aseguró que "esta semana le estábamos dando prioridad a los proyecto de ley de cuarto debate".



"Mamados, estamos mamados del exceso de privilegios de los que están en el poder, congresistas, ministros, en distintas cosas. Los servidores públicos tienen que dejar de ser celebridades, renunciar a tanto dulcecito. Los Congresistas deberían trabajar más", dijo @JuanAbelG.

¿Por qué no estaba completo el quórum?

Tras conocerse que el proyecto se hundió porque estaban presentes en la sesión menos de 50 senadores y se requerían más de 60 para aprobar el proyecto, el representante Gabriel Santos reveló la lista de los congresistas que no estuvieron presentes para el debate.



Aunque en la lista compartida por el representante Santos aparecen Carlos Felipe Mejía y Gabriel Velasco, ambos del Centro Democrático, se conoció que los dos senadores tenían permiso de la mesa directiva para estar ausentes.



"Estimado Gabriel, es una triste noticia que se haya hundido un proyecto tan importante como el tuyo. El día de ayer me encontraba fuera de la plenaria con permiso de la mesa directiva atendiendo un evento en el exterior al cual fui invitado para socializar la Ley de Inversión", escribió Velasco en respuesta al mensaje del Representante.