MinMinas deja norma que enreda petición de contratos con petroleras, mucho antes de discurso en Davos, Suiza

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, señaló en Davos, Suiza, que el país había tomado la decisión de no conceder nuevos contratos para la exploración y explotación de petróleo y gas en Colombia. Sin embargo, se conoció que antes de dar este discurso, la cartera ya había tomado una decisión importante referente a ese tema.



De acuerdo con Blu Radio, Minminas dejó una norma que enreda una de las pocas formas de que el país consiga firmar nuevos contratos, entorno al trámite de propuestas de la industria para buscar nuevas áreas, donde pudiera buscar gas y petróleo.



Le puede interesar: Tasa de desempleo en Colombia fue del 11,2 % en el 2022, según reveló el Dane



Cabe recordar que desde el 2019, cualquier petrolera con interés en un área o campo le podía solicitar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la firma de un contrato de exploración, producción o explotación de gas y petróleo en cualquier momento.



Sin embargo, cuando finalizó el gobierno del Iván Duque, la ANH firmó un pacto en el que le colocaba plazos concretos a las tareas para tramitar esas propuestas, en caso tal de dejarlas en un cajón.



De hecho, el acuerdo indicaba que si la Agencia no cumplía con su tarea, tendría que entregar el contrato solicitado a la petrolera que hizo la propuesta.



Según la justificación oficial, este último punto es el que le preocupa al Gobierno Petro, pues no quieren que "la Agencia Nacional de Hidrocarburos se vea comprometida en la iniciación de trámites de asignación directa con contraoferta, cuyas reglas y condiciones no se han establecido".



“Ya no hay garantía de cuándo se van a atender las propuestas que han presentado las empresas privadas, que están haciendo las entidades de exploración y explotación de hidrocarburos”, aclaró el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), Daniel Medina.



Con base en la ley, el método para que las petroleras consigan los contratos por iniciativa propia sigue existiendo, pero en la práctica las propuestas podrían quedarse en el cajón mientras el Gobierno Nacional no decida lo contrario. El plaza era la forma como se le garantizaría a las empresas interesadas que se les abriría un proceso de adjudicación, pero hoy eso ya no existe.



Lea aquí: Las implicaciones que tendrá la salida de Felipe Bayón de la presidencia de Ecopetrol



De acuerdo con el Gobierno, antes de sostener las normas que existían sobre la entrega de los contratos hay que "tener establecidas políticas, planes y programas conforme se dispongan en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026".



Aciem asegura que es importante que el plan de desarrollo diga que sucederá con el sector y si se entregarán o no nuevos contratos.



"Finalmente creo que toda esta decisión va a estar en el Plan Nacional de Desarrollo, porque consideramos que esta decisión es un megaproyecto que debe requerir la participación del Consejo de Ministros y del Confis por las implicaciones fiscales que puede tener para el país", puntualizó Medina.