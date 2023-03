Mineros en Antioquia se levantaron de la mesa de negociación por ausencia de ministros

No hubo humo blanco en la reunión entre los mineros y los viceministros con los que se estaba negociando el levantamiento del paro en el Bajo Cauca y el Nordeste, que ya ajustó una semana.



Según trascendió, el vocero del paro minero en el Bajo Cauca Saúl Bedoya informó que se suspendieron los diálogos cerca del mediodía, pues los ministros no han hecho presencia en la zona pese a los reiterados llamados de los mineros.



"Al no darse las garantías en solicitud de nuestra peticiones oportunidad, se consideró expresar a la mesa de manera integral que damos por suspendidos los diálogos porque no vemos reflejado en el contexto del escenario, ni las más mínimas voluntades para que se nos conceda lo mínimo", afirmó Saúl Bedoya, vocero del comité.



Tras conocerse que los mineros se habían levantado de la mesa y se dirigían al centro de Caucasia, se reportaron algunos disturbios, sobre todo en el sector de La Glorieta, donde se han quemado llantas. Además, se conoció que los mineros de Buriticá también realizaron bloqueos en apoyo de sus colegas del Bajo Cauca.



La situación ha causado preocupación, pues hay rumores de que los transportadores que están atrapados desde hace una semana en las vías bloqueadas también van a realizar su propio bloqueo para que ahora sí no pase nadie por la zona.