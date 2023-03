MinDefensa entregó parte de tranquilidad en las vías luego de bloqueos del paro minero

Luego de los bloqueos y la tensa situación que se vivió en el norte y nordeste de Antioquia, Bajo Cauca antioqueño y sur del departamento de Córdoba, debido al paro minero, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que los todos los bloqueos que afectaron a miles de ciudadanos han sido superados.



“Estamos en una situación muchísimo mejor que la semana pasada, poco a poco se ha venido recuperando la normalidad. El suministro de alimentos, de gas, de medicamentos, ya está prácticamente normalizado, porque varias caravanas que se han realizado desde Medellín-Yarumal, pero también del sur de Córdoba hacia Caucasia, Tarazá, Cáceres, han sido muy exitosas”, expresó.



Al ser consultado sobre las acciones de la fuerza pública, el ministro informó que para retomar el control el en Bajo Cauca, fueron dispuestos 10.000 uniformados de la Fuerza Pública: 8.000 del Ejército Nacional y 2.000 de la Policía Nacional, y por eso “hay una mayor tranquilidad también en los municipios y en los cascos urbanos, ya el comercio en algunas partes se ha restablecido plenamente. Se va recuperando la confianza de la población y de los comerciantes”.



En lo que respecta a las informaciones de inteligencia que evidencia que el Clan del Golfo estaría detrás de los desmanes, el ministro Velásquez dijo que “es el que ha presionado a realizar bloqueos y acciones violentas. Está detrás de las quemas de los vehículos (…). A pesar de todas las manifestaciones que han hecho ellos para mostrarse ajenos de los comunicados que expiden, la realidad es que han continuado activos, impulsan las manifestaciones de violencia y generan presión sobre la población para que salga a protestar”.



El jefe de la cartera de Defensa insistió en que es falso que el presidente Gustavo Petro se desplazaría a la región para sostener una reunión con los mineros, puesto que no se ha programado. “El propio presidente afirmó que un requisito para reanudar las conversaciones es la absoluta normalización en estos municipios: que el comercio pueda trabajar sin ninguna limitación, que no haya riesgos de nuevos bloqueos, que no haya manifestaciones de fuerza”.



Tras este pronunciamiento, el ministro se desplazará este jueves 16 de marzo a Cúcuta, para revisar la situación de seguridad en Norte de Santander, debido a otras manifestaciones de violencia.