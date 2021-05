"Medios deben convertirse en 'curadores' de contenidos que circulan masivamente en redes"

Valentina Rosero Moreno

Daniel Barredo Ibáñez es profesor de carrera y director del Laboratorio de Periodismo de la Universidad del Rosario, en Bogotá. En estos días de videos de enfrentamientos entre manifestantes y Fuerza Pública que circulan en cadenas de WhatsApp, así como asesinatos transmitidos en vivo en Instagram y Twitter, lo consultamos sobre el manejo que se le debe dar a dicha información, algunas veces manipulada.



Profesor Daniel, como ocurrió en el estallido social en Chile, en Cali las manifestaciones las estamos viendo en directo por las redes sociales de los manifestantes, y a través de videos que nos llegan a través de cadenas de WhatsApp sobre disturbios y agresiones. ¿Cómo analiza este fenómeno y qué papel deben jugar los medios de comunicación?



En momentos como el actual, es crucial la labor de los medios de comunicación, ya que permiten verificar los contenidos que se divulgan, a veces de manera irresponsable, desde los medios sociales. Muchos de los contenidos que se difunden en esos medios son remitidos deslocalizados, confundiendo un proceso con otro, con fines espurios y dañinos para la opinión pública. Por ello, verificar si son contenidos reales, exige un gran esfuerzo de la población para contrastar estos contenidos; sugiero recibir los contenidos de forma serena, analizar si hay fuentes, observar si hay alguna fecha o indicio para contextualizarlo, fijarnos bien en qué pretende el contenido, acudir a los medios y a fuentes institucionales para consultar si ha sido ya difundido, y consultar incluso algunas páginas de fact checking que, como Colombia Check, se dedican a desmentir los bulos que corren por la ciberesfera. También, si detectan algún bulo, es importante denunciarlo en las propias plataformas, en tanto que muchas de ellas permiten esta posibilidad.

¿Estos videos deben ser publicados por los medios de comunicación?



Los medios deben de ser muy cuidadosos con estas fuentes. Insisto en que hay que contrastar y verificar; si hay dudas sobre su origen, es mejor no publicarlo. Y si se publica, siempre hay que introducir una fuente de contraste, que puede ser de la academia o de tipo institucional. Los medios deben de convertirse en curadores de los contenidos, revisar su origen, expandir el contenido, rotular la fuente, editar el contenido y, finalmente, publicarlo. Algo muy útil en estos casos es habilitar alguna opción para que los propios usuarios se conviertan en ‘fact-checkers’: si tienen algún indicio de la falsedad del contenido, de la exageración, que puedan contactar rápidamente con el medio.



Se señala a los medios de comunicación de estar jugando un papel secundario en el cubrimiento de las protestas y movilizaciones, que quienes lo están haciendo son los mismos manifestantes…



Creo que los medios son de gran importancia porque nos ayudan, por un lado, a arbitrar a la opinión pública, a desmentir bulos y a proponer nuevas ideas; pero, por el otro lado, son muy importantes porque pueden favorecer el establecimiento de consensos sociales, de mediar entre la ciudadanía y las autoridades para conseguir que se aprueben nuevas iniciativas. Los medios son más importantes que nunca; sin ellos, carecemos de contextualización, de expansión, de interpretación de esos contenidos que se divulgan, de manera parcializada muchas veces (y estratégica o con fines espurios, en ocasiones), en las redes sociales.



Justamente, el empleo de las redes para potenciar el testimonio de la ciudadanía es muy útil. Pero no hay que olvidar que las redes no son solo empleadas por los ciudadanos. Hay organizaciones políticas o empresariales e instituciones que se están apropiando de las redes a través de sistemas robotizados, de promoción directa, de sofisticados departamentos de comunicación que utilizan numerosas estrategias para posicionar a tal o cual candidato, o para manipular el clima de opinión. Sí, las redes son útiles, pero hay que tomar sus contenidos con mucho cuidado, en tanto que no conocemos en ocasiones su origen o finalidad.



Son los jóvenes los que están liderando esta protesta masiva, por su descontento con el país, esa desesperanza de futuro. Y cada joven tiene un celular en su bolsillo. ¿Qué representa esa herramienta en una movilización, en términos de coordinación, organización, difusión? ¿Qué representa la tecnología y las redes en las revoluciones sociales modernas?



El uso estratégico de estas tecnologías ha eclosionado en la llamada tecnopolítica. Estas tecnologías ayudan a cohesionar el descontento, a movilizar en las redes y fuera de las redes a las personas que las utilizan. En algunos estudios, se ha comprobado que la movilización tecnopolítica es poderosa porque involucra al individuo, a sus ideas e intereses particulares, dentro de un fenómeno más amplio y colectivo. Y la tecnopolítica no está aislada de la política: hay una interconexión entre ambas, de modo que si alguien comparte un meme, o un estado o tuit, o deja un comentario, es más proclive a participar en una marcha. Por ello, sería muy bueno que las instituciones utilicen estas tecnologías para establecer consensos: escuchemos a la ciudadanía, reunámonos, votemos en línea, consigamos que, con transparencia y colaboración (que son dos valores distintivos de estas tecnologías), generemos consensos, lleguemos a acuerdos, construyamos el país que todos queremos.