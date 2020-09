Manicurista denuncia racismo en Medellín, vea el indignante caso

Alejandro Cabra Hernandez

Un indignante caso de racismo se presentó el pasado fin de semana en Medellín, cuando a una joven manicurista afro se le impidió entrar a una casa por el color de su piel.



La víctima de la discriminación es Elizabeth Mosquera, de 23 años, quien desde hace tres se dedica a trabajos de arreglo y maquillaje de uñas. Mosquera principalmente realiza domicilios a clientes del sur de la capital de Antioquia.



El pasado sábado, Mosquera fue contactada por una mujer para solicitar una cita que quedó pactada para las 2:00 p.m. del domingo en el barrio Santa Mónica de esa ciudad.



Mientras se dirigía al lugar usando el metro, la futura clienta le pidió que se apurara y se ofreció a pagarle un taxi.



Según Mosquera, al momento de llegar al lugar, estuvo tocando la puerta durante un tiempo considerable, sin que nadie le abriera. Ante esa situación, debió conectarse a una red wifi y escribirle: "señora, estoy afuera de su casa, le estoy tocando".



La respuesta fue tan sorpresiva como indignante: "no sabía que era negra. Pensé que era blanca, como trabaja tan bonito me equivoqué. Yo no dejo entrar negros a mi casa". Según Elizabeth, quedó tan impactada que no le respondió nada. Luego, decidió compartir la conversación en sus redes sociales.

Por que lo he vivido en carne propia ...! Esto no puede seguir pasando ......😡😡😡🤬Vamos a seguirla y apoyarla en su emprendimiento 💎!! #NoAlRacismopic.twitter.com/quibM68W4x — Rene Higuita (@higuitarene) September 15, 2020

Lo ocurrido desató el enojo de cientos de usuarios, quienes mostraron su apoyo a Elizabeth, madre soltera de dos hijos y que también convive con su madre. Toda la familia depende de su oficio.



Hasta René Higuita hizo público su enojo y manifestó que, porque lo vivió en carne propia, "eso no puede seguir pasando".



Ante eso, la clienta le volvió a escribir, y dijo que reafirmaba su pensamiento sobre las personas de raza negra. Ese mensaje fue de nuevo publicado por Elizabeth. Después, vinieron más insultos de la mujer, identificada como Yenny.



Después, la joven afro encontró una nota en la puerta de su casa en que había aún más insultos. "Esa mujer sabía donde vivía y me asusté".



Por eso, Elizabeth ha sentido miedo de hacer sus tradicionales domicilios, sobre todo a clientas nuevas que se hayan enterado de lo que pasó.



"Tengo demasiado miedo que esa mujer sea una loca y me haga algo malo, porque yo no cometí ningún error porque la que me ofendió fue ella", contó Elizabeth.



Por ahora, la mujer atiende a la clientela en su casa y agradece el apoyo recibido. Sus seguidores en redes sociales han aumentado de manera exponencial tras el conocimiento del caso. Allí, Mosquera muestra lo que sabe hacer: arte con las uñas.